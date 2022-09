Le garde-corps valse dans les caténaires: vandalisé ou mal fixé?

Il a été soufflé ce week-end, nous raconte un riverain. "J’étais justement dehors quand j’ai vu des planches et des tubes métalliques tomber sur les voies. J’ai directement téléphoné à la police pour que la circulation des trains soit interrompue."

Du côté du porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré, on rassure. "Samedi, vers 17h, un conducteur de train nous a donné l’alerte, il avait touché un objet pris dans les caténaires. Heureusement, c’était du bois, il n’y a pas eu de court-circuit.Nous avons mis hors tension la ligne pour la dégager. Le temps qu’une équipe spécialisée intervienne, nous avons mis une voie hors-service et alterné la circulation dans ce tronçon entre Namur et Charleroi."

Le porte-parole parle bien d’une seule planche qui se serait désolidarisée du parapet. "C’est bizarre, qu’il n’y en ait qu’une seule. Nous nous demandons s’il ne s’agit pas d’un acte malveillant, de vandalisme. Il y a quelques années, quelqu’un avait poussé une brouette dans les caténaires, du côté d’Etterbeek."

Notre témoin, lui, n’en démord pas et nous a envoyé la photo qui illustre cet article. De son avis, il y avait un peu de tout un peu partout. "Plusieurs planches, sur les voies et dans les caténaires, une pièce métallique tombée sur le quai ainsi que deux planches et un tube qui menaçaient encore de tomber. Il n’y avait personne sur le pont, et il y avait pas mal de vent ce jour-là. Ou alors, c’est le passage d’un train qui a soufflé le garde-corps. Les éléments étaient mal fixés."

Du côté d’Infrabel, on assure qu’en attendant la pose d’un garde-corps inamovible, celui de protection a été renforcé et solidement arrimé. À 20 h, samedi, tout était revenu à la normale.