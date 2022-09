Floreffe: l'amour de sept couples de diamant mis à l'honneur par les autorités communales

Jean Leboutte et Marie-Claire Robaux se sont mariés le 10 juillet 1962 à Floreffe. Ils ont six enfants, dix-sept petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Jean a d’abord travaillé comme électricien au Séminaire puis dans un laboratoire à la Dolomie avant de terminer sa carrière chez Solvay. Marie-Claire était institutrice maternelle à Floreffe.