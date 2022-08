Floreffe : Michel Hanse et ses amis exposent à l’abbaye

Ces artistes aiment l’humour grotesque et entendent créer un autre type d’exposition où le visiteur se sent à l’aise et chez lui."Chacun travaille dans son univers propre avec le point commun de l’environnement surréaliste et symboliste."

Ces artistes ont une grande maîtrise technique et le souci de parvenir au mieux au bel ouvrage.

Phybraréalise une peinture surréaliste axée sur la femme et la couleur rouge, avec des tendances symbolistes dans certaines toiles.

Michel Hanseest un peintre qui aime les regards, les yeux et surtout l’expression et les sentiments qui s’en dégagent.

Peintre au parcours insolite, Gérard Tonnonest en osmose avec la nature et son énergie qui le guide dans ses œuvres. Le Gerpinnois fait une peinture surréaliste dans la pure lignée de l’école originelle de celle-ci.

Invités par le groupe, Christian Deville, le sculpteur qui jongle avec le métal, et Jules Ipersiel présenteront aussi quelques œuvres.

L’exposition est accessible tous les jours dans les salles du Landoir, rue du Séminaire de 13h à 19h. Entrée libre.