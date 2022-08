Floriffoux: le barbecue des voisins peut avoir lieu, samedi, sous surveillance des pompiers

À lire aussi | Lucky rallume le feu du barbecue des voisins pour entretenir le (Floriffo-) lien

À quatre jours des grandes retrouvailles, les préparatifs, sur la route et en cuisine, étaient déjà bien engagés et il était impensable pour l’équipe de faire machine arrière.

Une fourchette d’heures et pas de marshmallows

Le bourgmestre RPF Philippe Vautard est allé dans ce sens: " C’est un cas de figure spécial, J’ai donc pris contact avec le chef de notre zone de secours Val de Sambre, le colonel Marc Gilbert, qui s’est montré compréhensif. Le barbecue de Floriffoux n’était pas le seul dans le cas dans la région et, vu son ampleur, il a été décidé de l’autoriser moyennant un dispositif des pompiers."

Concrètement, les Floriffo-liens et leur chef, Luc Baufays, ont fourni une fourchette d’heures durant laquelle s’effectueront l’allumage des “fourneaux” et la cuisson des viandes. Un camion pompier restera posté là le temps des opérations avec des hommes du feu prêts à intervenir.

Patrick De Leeuw précise encore: " il ne sera pas question de rallumer les barbecues plus tard dans la soirée." Pour les marshmallows, donc, on repassera, mais le ravitaillement des plus de 300 couverts sera donc assuré, comme prévu, avec quelques règles de sécurité en plus.

Le tout sans surcoût, pour les organisateurs ou la Commune, comme le maïeur le précise: " ce sera pris en charge par la zone."

Une exception

Quid des kermesses et autres fêtes des voisins à venir sur le territoire ces prochaines semaines. " Ici, c’est une exception compte tenu de la proximité de l’événement. Ce ne sera pas possible à chaque coup. Nous analyserons les situations tout en gardant un œil sur l’évolution des conditions météorologiques", conclut Philippe Vautard qui espère une prochaine averse.

En attendant, les Floriffo-liens prévoient de l’eau en suffisance pour rafraîchir les participants.