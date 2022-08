Qui veut deux réverbères? Ils n’éclairent plus et n’appartiennent à personne (vidéo)

De tout leur long et leur béton, fiers le jour, les deux réverbères perdent leur "superbe" (toute relative) une fois le soleil couché: depuis 2014, extinctions des feux. " Le premier s’est éteint sans doute à cause d’un câble rongé. Quant au second, l’ampoule a rendu l’âme, ne s’allume plus."

Partout ailleurs, de menus travaux auraient été entrepris pour que la lumière (re)soit. Mais pas dans ce cul-de-sac jouxtant la rue François Dache et desservant deux habitations: le chemin des Vîvîs.

Parce qu’il est privé. " C’est vrai, peu de gens possèdent une rue comprenant des poteaux d’éclairage, sourit Dimitri.Quand nous sommes arrivés en 2005, nous avons acheté le dernier lot d’un lotissement de 13 parcelles, créé en 1976. La route avait été réalisée par l’ancien propriétaire, pour viabiliser les deux terrains. Une fois le dernier vendu, un accord prévoyait que la commune reprenne à sa charge la voirie."

Mal loti

Une erreur de l’administration wallonne a changé la donne. " Sur les plans, deux parcelles cadastrables, la route et notre terrain, se retrouvaient dans un seul lot." Impossible en l’état que la Commune reprenne la main. Pour modification, propriétaire et Commune auraient dû se lancer dans une longue procédure, avec enquête de commodo et incommodo; personne n’en avait envie. Les choses sont donc restées en l’état et Dimitri est resté propriétaire de cet accès. Plongé désormais dans l’obscurité depuis plusieurs années. " Ores ne peut faire des travaux que s’il y a demande de la Commune. Celle-ci ne peut ni donner d’ordre sur une assiette privée ni facturer à une entité privée. Il y a un vide dans la procédure. Ores alimentait toujours les poteaux jusque-là mais pour changer une ampoule, c’est non!" D’où l’idée d’abattre ces colosses peu esthétiques. " Mais à qui appartiennent-ils?" Chez Ores, le porte-parole Frédéric Boogaerts l’admet: " C’est en effet un dossier original. Ces poteaux ne nous appartiennent pas. Dans 99,9% des cas, ils sont propriété de la commune. Si pas, le particulier peut en effet les enlever. Sous réserve, cela dit, qu’ils ne soient plus sous tension." Il ne s’agit pas de faire tout sauter dans l’opération, " la Commune risquerait de se retourner".

Pas à vendre

Du côté de la Commune, Olivier Trips, échevin des travaux confirme cette situation à laquelle personne n’y peut rien, sinon celui qui a fait l’erreur initiale. " Je vais demander au service travaux de vérifier l’état de l’alimentation. Nous étions éventuellement candidats pour acheter la voirie, notamment pour son accès à la wateringue."

Mais le chemin des Vivîs n’est pas à vendre, annonce Dimitri, qui, quand la nuit tombe, a fait sienne l’expression populaire: “ Pour vivre heureux, vivons cachés.”