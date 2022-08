Floriffoux : Lucky rallume le feu du barbecue des voisins pour entretenir le (Floriffo-) lien

À bord d’une des 4L du restaurant Le Mas des Cigales, tout aussi mythiques que la DeLorean de Marty et Doc Brown, le chef Luc “Lucky” Baufays et la poignée de Floriffo-liens rescapée du Covid activent les cendres pour un vrai retour vers le futur… du barbecue des voisins et amis de Floriffoux. Début des festives hostilités, à 16h30, ce samedi 13 août. Toujours dans la rue Ferdinand Francot – ralliant l’école du village au rond-point du Vieux Chêne –, comme au bon vieux temps.

Il faut dire qu’entre 2009 et 2014, l’événement à l’initiative de celui qui était encore chef du restaurant provençal " du coin de la rue", et s’est reconverti en traiteur, depuis le Covid et un événement familial douloureux, a durablement marqué les esprits. Il n’y a plus de kermesse à Floriffoux mais le BBQ, c’était quelque chose, vous faisant le plein de souriants souvenirs pour les années à venir.

" Nous avions commencé à 175 convives pour en atteindre 600, la dernière édition. Les voisins invitaient leurs amis, venus d’ailleurs en Belgique, se remémore Luc Baufays.C’était devenu trop gros pour mon organisation. Je faisais ça comme ça, à l’époque." À la bonne franquette et sans forcément penser à tout. " Au lendemain d’un barbecue, j’ai reçu un appel de Fluxys. Un hélicoptère avait survolé la fête et constaté l’implantation de plusieurs chapiteaux… à deux pas des conduites de gaz. “Vous auriez planté vos pieux dans une conduite de gaz, votre restaurant se serait retrouvé soufflé au centre de Floreffe en moins de deux”, m’avait-on dit. Ça m’avait calmé."

Les charbons ardents de la convivialité

Désormais nouveau membre de l’ASBL les Floriffo-Liens, qui va l’appuyer dans l’organisation et les démarches, Luc n’a pas été difficile à convaincre. De quoi renourrir le lien après les confinements. " C’est le retour des Floriffo-Liens. Le comité cherche d’ailleurs des membres, avis aux amateurs. Maintenant que j’ai libéré du temps, je vais pouvoir les aider pour l’organisation d’Halloween, de la Saint-Nicolas. Pourquoi pas d’une marche gourmande, aussi?"

En attendant, samedi, dans la rue Francot barrée à cet effet, chanteur et DJ, jeux en bois et châteaux gonflables ainsi que tombola rythmeront la soirée, annoncée ardente.

8€/enfant, 15€/adulte. Infos: Aymeline Hobé (0478 69 76 45), Patrick De Leeuw (047652 82 33), Luc Baufays (0475 73 07 20). Rés. obl.avant jeudi midi sur le compte BE57 0688 9381 7035 avec nom de famille et nombre de participants en communication