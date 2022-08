Slamer pour balancer les harceleurs, les Z&T se sont lancées

Vendredi à Esperanzah!, elles se sont produites au Village des Possibles. Ensemble, elles ont écritChers harceleurs, merci, leur premier son dénonçant ainsi une situation de harcèlement qu’elles ont vécue de concert. " On avait tout essayé, de porter plainte à la police, et rien ne bougeait", expose Zouz. " Pendant le confinement, il nous a de nouveau harcelées. Théa est arrivée en bas de chez moi en scooter et m’a dit: soit on commet un meurtre, soit on fait un clip."