Le pied cassé à l’entrée: Sébastien a vécu un festival PMR, forcément différent

C’est cassé, pour le Capitaine Haddock

Une auscultation plus tard, pas de cassure soupçonnée, même si une radio le confirmerait. Un peu de crème et un bandage: Sébastien est bon pour le service. Mais la douleur ne passe pas et, vendredi matin, un passage à l’hôpital livre un verdict sans appel: " le 5emétatarsien est fracturé".

Celui qu’on surnommeCapitaine Haddockdans les allées du festival est bon pour son premier plâtre, à bientôt 40 ans. Il faut un début à tout, mais une fin à Esperanzah!? Pas comme ça. La pluie n’est pas annoncée parmi les invités, le plâtre ne risque d’être mouillé que par quelques spitures de bière. Ça se tente. " Mais quand on n’a pas préparé son séjour PMR à l’avance, on est un peu perdus. Tous les bénévoles, notamment à l’entrée du festival, n’ont pas forcément l’information de ce qui est mis en place pour l’accueil des personnes handicapées."

D’autant que les béquilles, laisse tomber. " C’est impossible de circuler sur les pavés comme ça." C’est Paris-Roubaix sur quelques centaines de mètres, avec du pourcentage. Chance, le festival met à disposition une poignée de fauteuils roulants. Roulez jeunesse pour aller aux concerts, aux toilettes, au bar… " Les bénévoles sont très attentifs, on peut les appeler à n’importe quel moment pour pousser la charrette." Mais les amis – qui changent tous de prénom une fois la guindaille venue – font aussi leur part du job.

Dans les travées, “Suzanne” joue la signaleuse, précédant le convoi et usant de sa voix pour appeler les grimpeurs à s’écarter. Pas de vacances pour “Gisèle” qui travaille au quotidien avec des personnes à mobilité réduite. " C’est sûr, il faut pousser et se relayer. On arrive à bout de souffle en haut de l’abbaye." Alors, ravitaillement général.

Changement de point de vue

Chaque déplacement est une sacrée entreprise. " On ne se déplace pas en fauteuil comme sur ses deux jambes, reprend Sébastien , il faut analyser, prévoir le trajet de manière à éviter les caniveaux, les portions défoncées des pavés." La chaise est inclinée, la jambe en l’air, l’accompagnant a les poignets et le dos rudoyés.

Une fois devant les concerts, Sébastien prend soin de s’écarter du cœur de la foule. Là où il serait probablement allé en temps normal. " Tous les festivaliers ne font pas forcément attention à toi, encore plus à mesure que la soirée avance. Mais c’est normal, on est dans l’ambiance.Je pense que j’aurais fait pareil."

Reste que le grand Sébastien ne verrait pas grand-chose depuis le public massé devant la scène. Ce pourquoi des espaces PMR, surélevés, sont prévus. " Côté jardin, c’est parfait, nous sommes juste à côté des spectateurs. Côté Futuro, qui est un grand îlot, la partie PMR est à l’écart. C’est beaucoup moins chouette, on est moins dans l’ambiance." Mais la tribu de Sébastien se met, elle aussi, à l’écart pour lui donner des "good vibes".

Dimanche, celui qui est ingénieur civil est parti un peu plus tôt, pour éviter la cohue et repartir tranquille. Et prendre une bonne douche, une fois rentré. " Comme je dois protéger mon plâtre, me doucher au camping aurait été trop compliqué. Là, si ce n’est la navette, quand elle n’est pas bondée, rien n’est pensé pour les personnes ayant des difficultés de déplacement. Et, à l’entrée, personne n’a les infos." Roxane, conclut: " C’est vrai que pas mal de choses sont mises en place, mais cela manque de communication pour que les responsables et bénévoles des différentes branches du festival soient au courant. Une petite brochure, une fiche diffusée partout. Mais les bénévoles sont des pépites et nous avons pris ça comme une aventure. Nous en rirons bientôt." Ils en sourient déjà, d’ailleurs.