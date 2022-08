Floreffe: Esperanzah! pour les PMR, Personne à Mobilité Robuste (vidéo)

La plus grosse difficulté pour les festivaliers en chaise est sans conteste les chemins pavés qui relient le bas et le haut du site, bien que certains tronçons goudronnés marquent une pause pour les personnes en chaise. " Pendant longtemps j’ai fait la montée en fauteuil manuel mais même avec le fauteuil électrique j’ai des secousses dans le dos.", exprime François. " Ça fait partie de la vie, il faut pouvoir assumer". Il est un festivalier assidu et vous ne manquerez jamais de le voir chalouper des épaules devant les concerts. Son point d’attention avant d’acheter un billet pour un festival, la grandeur de l’événement. Cette année, pour protéger le site, les organisateurs d’Esperanzah! ont réduit la jauge de 2000 personnes, ce qui n’est pas pour lui déplaire. " Je vais beaucoup aux Francofolies de Spa aussi, là-bas il y a pas mal de personnes handicapées, les organisateurs sont même un peu victimes de leur succès".

Des plateformes surélevées

" L’abbaye est un site classé, c’est ça qui fait le charme du festival. Ça aurait été compliqué de colmater les ornières. On était donc obligés d’avoir des moyens humains pour pousser, aider les gens à aller au bar. On a aussi réfléchi aux podiums.", explique François en refaisant la genèse de l’accompagnement PMR. Au festival, chaque scène bénéficie d’un accès surélevé pour permettre une vision directe sur la scène. " C’est différent. On est un peu en dehors de l’ambiance mais on voit super-bien la foule. Moi j’aime bien!", confie notre interlocuteur.

Question dénivelé de la rampe, Esperanzah! a obtenu le label Acces-I qui certifie l’inclinaison. Les organisateurs travaillent aussi en collaboration avec le bureau d’architectes Plein Pied qui vient chaque année vérifier la conformité du site et donner quelques conseils.

Pour cette 20eédition, une nouveauté est née. Après 20 ans d’inaccessibilité, la plaine du Jardin Suspendu bénéficie enfin d’une rampe d’accès. " Il y avait une raison liée à la sécurité", note François. Au-devant de la scène principale de l’Abbaye, Côté Jardin, un podium a été installé au centre. " C’est très chouette pour les festivaliers mais c’est accessible uniquement par des marches. Ça crée un obstacle pour les chaises. On en a parlé avec l’organisation pour essayer d’y mettre une rampe aussi l’année prochaine", ajoute Simon, responsable des bénévoles PMR.

12 bénévoles

Les bénévoles se comptent au nombre de 12, répartis sur l’ensemble du week-end. Et les festivaliers ne manquent pas de donner un coup de main quand c’est nécessaire. " Tout à l’heure, j’ai été poursuivi par une guêpe, un type m’a aidé", soulève François.

L’accompagnement par les bénévoles se divise en trois axes: l’information, l’aide au déplacement en relais pour les aidants et la gestion des plateformes pour les garder dans l’ambiance. " En début de journée, on scanne le public pour voir s’il y a des personnes en chaise ou en béquilles qu’on ne connaît pas encore", explique Simon. " Après ça, on leur donne une lettre d’information avec nos numéros en cas de besoin."

Autre tâche parfois nécessaire, escorter les personnes quand il y a beaucoup de monde.

En cas de pépin, un point de recharge pour les batteries des fauteuils électriques est disponible ainsi qu’un éventuel changement de roue à la Croix-Rouge. " Pendant la nuit mon fauteuil est resté là », soumet enfin François sans en dire plus sur la nuit a priori mouvementée qu’il venait de passer.