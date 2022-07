Esperanzah! : la fanfare qui fait chauffer la pelouse

Pieds nus sur le pavé ou dans la pelouse, cette manière de s’offrir en spectacle est à l’image de leur philosophie de vie, proche de la nature. " On aime bien l’herbe, le gazon, les arbres, les feuilles. C’est là qu’on puise notre énergie", émet Adrien, aussi surnommé Papou, le chef de la meute.

Ils ont commencé à 3 mais sont aujourd’hui 16. À Esperanzah!, ils jouissaient de deux sessions de 45 minutes par jour, samedi et dimanche. Sans compter leur passage explosif au camping festif le samedi à 3h du matin. Autant dire qu’avec eux, il faut avoir le cœur bien accroché.

" Calmez-vous! Rentrez chez vous! Le festival est annulé!", hurle Adrien au parlophone pour unique micro. " C’est pas vrai", dit-il avant de reprendre de plus belle la percussion ultra-rythmée sur sa grosse caisse. Mélange de techno, de pop, de musique brésilienne, de cumbia – genre musical colombien -, le groupe est très, très éclectique. " Tout ce qui fait danser les gens, on prend", résume Papou.

©EdA - Florent Marot

" C’est hyper rythmé, hyper dynamique, on adore vraiment", partage Maude après le show. " C’était mon rêve de les entendre et mon rêve s’est enfin réalisé!".

Les débuts

" On est allé au carnaval de Rio au Brésil, on s’en est pris plein la gueule niveau fanfare et on s’est dit en rentrant en Belgique qu’on allait lancer un projet", explique Robin, saxophoniste. Avec peu de musique pour débuter, leur répertoire s’est étoffé au fil des années. Pour leur premier concert officiel, aux vingt kilomètres de Bruxelles, ils ont joué sept morceaux pendant quatre heures de suite. " C’était très long", admet Adrien.

Sélectif, le groupe ne choisit de se produire qu’aux endroits qui lui ressemblent. D’ailleurs, sur leur groupeWhatsApp, les débats fusent lorsque l’un doute. " Les valeurs d’Esperanzah nous correspondent bien. Il y a une conscience écologique qui est une valeur capitale à nos yeux, ça nous correspond bien", note Adrien. " Le respect de l’autre et l’esprit de camaraderie sont irréprochables ici", complète Robin. La semaine passée, ils étaient à Pete The Monkey, un festival en Normandie. Ils ont aussi fait LaSemo, Chassepierre et Namur en mai en 2018. Et bien d’autres événements encore.

Casser l’image de la fanfare

©EdA - Florent Marot

" On essaie de mettre à distance la vieille idée des fanfares de villages et de faire plutôt un show pour faire monter la sauce, comme un concert, en fait. L’image que les gens ont, c’est de l’animation et du remplissage, de façon statique", expose Dorian, tromboniste.

Pour harmoniser le tout, les 16 asticots sont divisés en deux “départements”, les percussions et les cuivres: les saxophones, les trombones, les trompettes, les sousaphones. Les uns et les autres dispersés sur des murets et autres coins en hauteur pour occuper l’espace.

Ils ne comptent enfin que deux drôles de dames dans leurs rangs. " On est en demande qu’il y ait plus de filles mais ce ne sont pas des profils faciles à trouver", dit Robin. " On sait qu’on est en retard là-dessus", complète Adrien. Les filles, à vos candidatures.