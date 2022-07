Bouquet final d’Esperanzah!: Asaf Avidan en voyage viscéral et émotionnel

Dans ses valises:Anagnorisis, son dernier opus. " Je voulais prendre une année sabbatique. Je voulais prendre du temps pour moi. M’éloigner des gens. J’allais vers mes 40 ans et je savais que j’allais vers ce qu’on nomme: la "midlife crisis" (crise de la quarantaine).Je me préparais à une forme d’introspection. C’était une période vraiment particulière. J’étais en train de changer en tant qu’être humain. Et chaque jour, je descendais dans mon studio, à la cave, pour essayer de retrouver une forme de renaissance.

Pas assez honnête

Mais les chansons que j’écrivais me semblaient familières. C’était une période difficile à vivre en tant qu’écrivain car je ne me sentais pas assez honnête, assez courageux, assez talentueux. J’ai tout jeté."

La création est passée par la suppression de ses influences passées, celles de son enfance, et la découverte d’autres sons comme le hip-hop des nineties, Billie Eilish. En faisant cet exercice, Asaf Avidan avoue avoir livré quelque chose de très personnel " et honnête à ce moment précis." Le titreAnagnorisiss’est imposé lors d’une nuit, à la lecture d’une œuvre d’Aristote. " C’est à ce moment que les personnages prennent conscience d’une vérité à propos d’eux-mêmes et qu’ils ignoraient. Et cela change toute leur trajectoire, la perception de qui ils sont vraiment." Ironie du sort: ce qu’il nomme son " petit Anagnorisis" lui a révélé qu’il ne serait jamais honnête avec lui-même " Car écrire une chanson est, comme toute forme d’art: un mensonge."

Sentence difficile à entendre pour cet artiste dont la maîtrise des mots est touchante. Chaque album est ce qu’il appelle une " fouille archéologique sur qui il est vraiment." " Non pas parce que je me considère intéressant mais c’est la seule chose sur laquelle je peux faire des recherches". Calme et serein, il se révèle dans cette mosaïque que représente son dernier opus. Une sonorité mais aussi une voix différente de cette à laquelle "on" s’accroche, comme à un souvenir. " Cet album est si personnel que je voulais utiliser ma voix encore et encore pour dresser le portrait de mes émotions et des différentes facettes qui me composent."

La danse: beauté triste

À ses mots, se joint souvent la danse. Une constance dans chacune de ses vidéos. " Il y a une pureté dans la danse. Elle n’existe qu’au moment où elle existe. C’est un art fou et magnifique. Quand un danseur exécute un geste, il essaie de sortir de son corps mais il est bloqué par sa propre peau. La danse possède une beauté triste."

Rien de triste pour ce retour à Esperanzah! " J’attends ce concert avec impatience. Avec, je pensais sans arrêt à mon état de fatigue, à l’imperfection des choses, je regardais ce que les autres artistes avaient. Et pas moi. Après 3 ans sans tournée, je sens que je suis plus heureux en tant qu’être humain. C’est un mot léger que je ne veux pas utiliser de façon légère. J’essaie d’être présent, d’être reconnaissant des choses que j’ai. Et c’est difficile. Il y a toujours des imperfections, de la fatigue des déceptions. Mais je travaille pour voir toujours la chance incroyable que représente ma vie. Je concentre mes ressources qui sont justes. Ce concert, ce sera un voyage viscéral et émotionnel."

L’œil de Wim Wenders pour un clip international

Avant de s’aventurer dans la chanson, Asaf Avidan a étudié le cinéma pendant 4 ans. Un univers avec lequel il a renoué de manière indirecte. Wim Wenders était présent lors d’un concert d’Asaf Avidan à Berlin. C’est là qu’il a appris que le réalisateur était l’un de ses fans. Celui-ci lui a même proposé un rôle.

Le Covid a réduit à néant la production. Jusqu’à ce que le compositeur propose à son tour au réalisateur de tourner une vidéo d’une de ses compositions.

" Nous étions toujours en tant de Covid. J’étais en Italie, Wim à Berlin et les danseurs à New-York". Les distances réglementaires ont été certes respectées. Et Wim, grand amateur de danse, a su offrir au texte, un écrin de choix.