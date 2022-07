Sans internet, pas de bar, pas d’entrée, pas de billetterie, etc.: Esperanzah! nécessite un réseau en étroite connexion

Bonjour à tous les deux, qui fait quoi dans votre duo?

Bastien:Je suis ingénieur système. Avec Jean-Jacques qui nous a rejoints récemment, je configure l’installation.

Thomas: Avec Max, dans notre équipe depuis l’arrivée du cashess, nous travaillons sur le terrain, tirant les câbles, installant les machines. Si les duos sont inversés, c’est la cata!

Amener le réseau partout parmi ces vieilles pierres, sacré chantier?

T:Pas besoin de data center pour la cause. Mais, c’est sûr, à Werchter ou à Dour, qui sont des plaines, sans rien dans le chemin, nous opérerions les doigts dans le nez. Ici, une borne wi-fi, à 20 m tu ne la captes plus.

B: Vu le bâtiment, nous n’avons pas d’autre possibilité que de câbler. Ou alors, il faudrait tirer de nouvelles lignes depuis les coffrets existants: ça coûterait une fortune. Nous mettons donc en place un réseau éphémère, avec un monitoring fin, pour amener internet partout, à la production, au ticketing, aux entrées, aux associations… En fait, des jardins suspendus à la place Soviret en passant par les peupliers. Il y a plus ou moins 150 machines et 11 lignes, plus la téléphonie par internet, 20 numéros.

T: Une puissance de feu.

Le tout en mode récup’?

B: Oui, je me suis d’ailleurs promis de faire un tri dans les vieilleries que j’ai gardées. Nous ne travaillons à Esperanzah! qu’avec du matos de récupération reconditionné.

T: Le black bone, l’épine dorsale de notre système, en toile d’araignée, est fondé sur des machines qui ont bien 15 ans. En 20 ans, peut-être en avons-nous explosé une!

De quoi coller à l’éthique du festival?

T: À la fin, nous remballons tous les câbles et les étiquetons avant de les stocker jusqu’à l’année suivante. Dans de nombreux festivals, les équipes ne s’encombrent pas de ça et jettent tous les câbles. Elles rachètent tout d’année en année. Pur gaspillage pour éviter le risque qu’un câble ne fonctionne plus. Nous, nous trouvons le dysfonctionnement, coupons le câble à cet endroit et en tirons deux plus petits. Il y a toujours des pertes: en tout, par éditions, nous devons peut-être racheter 300 m de câbles… sur 3 km environ. Quant au coût IT, il est de 7000 €.

Rien du tout! En 2019, vous avez été mis à rude épreuve.

B: Une immense panne de courant, au-delà du festival, dans toute la région. Pendant 8 heures. C’était impensable. Une réunion de crise a eu lieu, nous avons monté une grosse équipe de 50 personnes et tout le monde a couru partout, balançant des câbles par les fenêtres. Le réseau fut remonté en 15 minutes, en coupant ce qui était le moins essentiel. Les festivaliers n’ont rien vu.

T: Aujourd’hui, notre installation est résiliente, avec un maillage. Ainsi, si une petite coupure se produit, le flux est automatiquement redirigé.

D’autres soucis notables?

T: Toujours en 2019, le vendredi soir, un groupe australien (qui s’est fait détester, aussi pour d’autres raisons) devait se produire sur la scène Futuro. Vingt minutes avant, on me signale un problème: il faut une borne wi-fi sur scène pour que le régisseur puisse connecter un petit appareil qui interagit avec les musiciens. L’entourage de l’artiste ne l’avait pas signalé. Mais c’est moi qui me suis retrouvé sur scène, devant le public, à me faire engueuler en anglais. Nous n’avions rien de ce qu’il fallait. J’ai donc couru démonter une borne aux peupliers, pour la remonter sur scène. Le concert a pu commencer in extremis… mais nous avons perdu le signal après 20 minutes. J’ai alors dû monter sur le toit du bar à proximité et tendre la cordelière à bout de bras tout le reste du show. J’avais les larmes aux yeux. C’était horrible.

Avez-vous peur de l’orage?

B: Un peu.

T: Ah oui? Bon, c’est vrai que s’il commence à pleuvoir, on sait qu’on doit courir protéger trois bornes Wi-Fi.

L’abbaye n’a donc plus de secret pour vous?

T: Notre force, ce sont nos bonnes relations. Nous nous entendons avec l’économe de l’abbaye, qui a toutes les clés. Nous avons accès à des choses auxquelles tout le monde n’a pas accès.