(Ré)Chauffe, Marcelle, la première journée d’Esperanzah! s’est terminée avec une «mamy» DJ aux platines (photos & vidéo)

Quand le public arrive, elle est déjà là, derrière sa table revêtue de ce qui ressemble à un drap à motifs dépassés, sur laquelle trônent table de mixage et vinyles. Les airs de gentille grand-mère ne cachent pas longtemps l’âme punk et tapageuse de Marcelle. qui cultive son aura d’OVNI et le goût du bruitage.

Cris, fou rire guttural, transe équatoriale, le set se fait atypique et sort le public de sa zone de confort. La curiosité fait place à l’acceptation et la fiesta des oiseaux de nuit qui mordent à l’hameçon. Ceux-là restent massés jusque 2h. Émeline et Fanny, elles, sont bénévoles PMR, elles repartent un peu plus tôt.

" Nous ne nous attendions pas à ça. Ça reste exceptionnel, c’est une grande dame, un personnage génial mais nous nous attentions à ce qu’elle en joue plus." Les transitions laissent à désirer, selon le duo "mais c’est vraiment chouettede la voir utiliser des vrais vinyles".

Sous ses dreads, Alain a le rythme dans la peau. " C’est de la bonne musique. Elle a 60 ans? Waow!" Comme quoi, il reste encore du boulot à faire sur la question de la parité dans les conventions sociales et culturelles: David Guetta, Moby ou Carl Cox (dans un autre genre) ne sont pas beaucoup plus jeunes que cette Marcelle, dans la force de l’âge.