Esperanzah!: Suzane, tout feu, tout flamme, plein d’âme(s), victorieuse à l’applaudimètre (photos)

Souriante, dynamique, l’accent d’Avignon qui chante déjà, l’artiste brûle d’en découdre avec la scène de ce festival dont elle a déjà entendu parler. Elle en salue l’engagement et la bienveillance ambiante.

Avoir été sacrée révélation scénique aux Victoires de la musique, ça peut mettre la pression? " C’est incroyable comme récompense. Oui, ça met la pression, comme le disque d’or que mes parents ont accroché dans le salon. Les dimanches en famille, j’essaie de ne pas trop y faire attention. Si je l’ai reçu, c’est grâce aux gens qui sont venus me voir en concert, avant même que mon 1eralbum ne sorte."

Suzanne ©EdA - Florent Marot

En 2019, Suzane était ainsi l’artiste la plus programmée dans les festivals français. " Cette année, c’est tout aussi intense, avec 35 concerts, cet été. Je faisais partie des chanceux qui ont pu continuer pendant le Covid mais je suis contente de retrouver un public debout, de le voir sourire, chanter. Le regarder assis, ça m’a traumatisée. Tout le monde avait besoin de lâcher-prise."

Sur le coup de 21h, hier, les Esperanziens ont pu entendre un mix de chansons anciennes et nouvelles. " J’ai rendu les masters de mon 2ealbum il y a trois jours. C’est une étape difficile mais j’ai pris soin des détails. Je suis coriace mais j’ai la fatigue heureuse. J’aime m’investir dans tout: son, image, danse, dans chaque lumière. Cet album, je l’ai emporté avec moi, il a été écrit pendant un an et demi sur la route."

Suzanne ©EdA - Florent Marot

Du jeu de rôle au «je»

Sur son précédent opus, l’ancienne serveuse procédait par portraits (ceux qui ne croyaient pas en son rêve, MonsieurZéro Défaut, l’insatisfait, leP’tit gars qui redoute le moment du coming out, etc.) avec un sens aiguisé de l’observation mais une préférence pour le "tu", le "il".

Pour sa passe de deux, Suzane parle un peu plus d’elle, en "je". " Beaucoup m’ont demandé qui j’étais et je me suis rendu compte que je ne savais pas répondre à cette question. Elle est très large et exige de se connaître mieux: mes racines, ma place dans ce monde, celle en tant que femme aussi. J’ai enfin réussi à dire “Je”. Je chante plus." D’ailleurs pourquoi Océane a-t-elle choisi Suzane, avec un “N”. " Suzanne, c’était le prénom de mon arrière-grand-mère. Je le lui ai piqué. Enlever un “n” fut ma manière de me l’approprier. Je trouve ça esthétique."

Suzanne ©EdA - Florent Marot

Un public plus intelligent qu’YouTube

De ce prochain album, deux titres ont déjà été extraits en single. DontClit is good. " Censuré sur YouTube qui, en 2022, n’est pas encore prêt à entendre parler de plaisir féminin! Le public, lui, oui. J’en profite, je ne suis pas censurée sur scène. Ça fait plaisir de voir les spectateurs reprendre les paroles de mes nouveaux titres quand je leur tends le micro.J’aime amener des inédits en concert. Que le public puisse les écouter avant Spotify, en ayant accès à l’émotion initiale."

Toujours galvanisée par des chorégraphies solides et des sonorités electro énergétiques qui ne jureraient pas en discothèque. Suzane serait-elle la plus DJ des chanteuses à texte françaises? " Je ne sais pas. Mais c’est vrai que j’aime donner de l’élan, du beat. “Allez on se lève et on danse.” Au début de ma carrière, on me disait que j’étais le mélange entre DJ Snake et Édith Piaf. J’aime les énergies qui se contredisent, arriver sur scène en tenue de boxe et voir les gens se demander qui est ce bout de femme d’1m20, seule en scène, qui envoie des coups de pied retourné." Avant deux Olympia (un autre rêve accompli) et l’Ancienne Belgique, le 17/11, Suzane a ébouillanté l’abbaye de Floreffe. Victorieuse à l’applaudimètre transgénérationnel.