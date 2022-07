Nous sommes partis faire le tour de la terre à la rencontre des cuisines du monde où convivialité se mêle à un savoir-faire ancestral. En route!

Asie du Sud-Est

Chez Vishwa, le curry est roi. Et son échoppe est équivoque puisqu’elle se nomme tout bonnementLa route des currys. Alors qu’Esperanzah! fête sa 20eédition, l’homme est là depuis le début. Sa cuisine, connue de tous, est un immanquable et un indétrônable. " On fait le tour du sud-est asiatique pour faire découvrir des plats épicés. Moi j’aime bien le curry de Madras, celui que tout le monde connaît de nom. Ici nous avons un mélange spécial", explique le gérant. Son objectif: inviter au voyage par le biais des senteurs. " Quand on voyage, on pique des inspirations qu’on fait goûter aux gens l’année suivante", complète-t-il.

Afrique du Sud et Caraïbes

ChezProwan Cuisine, direction l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, mais aussi direction les Caraïbes, où la culture africaine occupe une grande place à table. " De beaux coins", confie le vendeur. Le chef, Damtare, fait les présentations de son comptoir. Le traditionnel plat au poulet, aux épinards africains et à la pâte d’arachide qui donne le goût exotique au mets, se retrouve dans l’étal. " Le Sénégalais se retrouve ici, il va l’appeler ça le Mafé, le Congolais va dire la Mwom, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina va dire l’arachide mais c’est la même chose", rit-il avant de compléter. " On a des maïs, des poulets grillés, mais ce qui fait la spécificité ce sont les épices. On est attentifs à la sélection et à la composition".

Île de la Réunion

Noël provient de Saint-André, l’une des principales villes de l’île de la Réunion, et cuisine des plats créoles. " On fait du riz cantonais végétarien et nous avons aussi du riz blanc accompagné d’un bon rougail saucisse, non pimenté bien sûr, et des croquettes de poulet", explique le chef. Car il faut pouvoir s’adapter à nos plates papilles.

Pour parfumer un rougail, il est nécessaire d’incorporer quelques ingrédients de base: ail, gingembre, thym frais, persil, coriandre, safran… Et l’ingrédient du chef que Noël garde bien précieusement caché sous son chapeau. " On ne peut pas le dire, c’est la cuisson et les poignets", mime-t-il en roulant des mains vers le ciel, sourire jusqu’aux oreilles.

Wallonie

Ce tour du monde s’achève là où il a commencé, à Floreffe, dans les contrées wallonnes qui recèlent de douces saveurs elles aussi. Fanny conçoit des crêpes géantes, sucrées, salées, flambées, faites de pommes caramélisées ou de fromage. " On travaille avec de la farine de froment de la ferme de l’Espinette et les légumes viennent de chez Paysans Artisans, c’est tout du local », expose la responsable deComme ma grand-mère. Là depuis la première édition du festival, il est fort à parier que ce ne sera pas la dernière.