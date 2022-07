Des souvenirs de vacances, venus du monde entier, pour toute l’année scolaire

Ce pourquoi, dès ce mois de juillet, elle appelle collègues, parents d’élèves, sympathisants de près ou de loin de l’école communale de Franière ou même les inconnus voulant faire une B.A., à envoyer une carte postale souvenir depuis leur lieu de villégiature. Qu’il se trouve de l’autre côté de la rue de l’école, au fin fond des Ardennes, à la Vlaamse Kust ou à l’autre bout du planisphère. Kristina Eugène explique: " Cette idée venue de France, je l’ai vue passer en cours d’année scolaire dernière. Des élèves s’envoyaient des cartes d’un département à l’autre, jusqu’au DOM-TOM."

Une fois le temps des congés arrivé, Kristina s’est donc penchée sur la question. En voyant plus large. Tout d’abord, elle confesse: " Ça fait plusieurs années que je n’envoie plus de lettres. C’est dommage, ça se perd, notamment à cause des réseaux sociaux, mais ce sont de belles cartes de visite. Lors d’un séjour dans le sud de la France, avec des amis, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte qu’eux continuaient à en faire parvenir à leurs proches restés au pays." De quoi convaincre un peu plus Kristina de lancer son initiative. " Ma belle-mère part à la mer ce week-end, avec mon grand, je les ai mandatés pour qu’il ramène l’une ou l’autre carte postale. La mer reste une destination prisée, mais ce serait chouette d’avoir des cartes de Durbuy, Rochefort… ou même Floreffe. Je me suis renseignée, il y a moyen de trouver des cartes postales dans notre commune!"

Long courrier

Au-delà des frontières, l’institutrice en attend du Canada, de Bali, de Grèce. Un bon début pour une opération qu’elle se voit déployer sur le long cours. " Histoire de voir les paysages, les saisons évoluer, et qu’il y ait régulièrement des surprises dans la boîte aux lettres de l’école." Jusqu’ici, il n’était pas dans les habitudes des élèves de la relever. Ça pourrait changer.

D’autant plus que la collection amassée au fil du temps nourrira la pédagogie au sein de la classe. " Les applications sont illimitées, sourit Kristina.En début d’année, je commence toujours à aborder la Belgique. Puis, je pourrais m’attaquer à un continent tous les deux-trois mois. Avec une telle base, je pourrais faire de la géographie, des mathématiques (avec les distances, les échelles), aborder les arts, apprendre à rédiger une lettre, avec un en-tête, des formules de politesse… Pourquoi ne pas essayer de répondre aux destinateurs? Toutes les cartes seraient replacées sur un planisphère." Sans oublier, pourquoi pas, d’aborder l’économie du pli, la fonction du timbre. " Quand on parle de courrier avec les élèves, ils pensent aux colis, aux publicités ou aux factures! C’est plus que ça. Nous pourrions inviter le facteur de notre rue en classe, pour comprendre l’organisation de sa journée, son métier." Les idées fusent et l’enseignante espère une avalanche dépaysante pour la rentrée.

Les cartes sont à envoyer ou à déposer au retour à «La classe de Mme Kristina, École communale de Franière, rue de l’École 17, 5150 Franière.»