Avec ou sans blaze, le respect est pareil

Mais, avant tout, c’est pour eux et pour le partage intense de l’instant, que les slameurs, poètes, chanteurs, écrivains franchissent le pas.

Sans piano, à fleur de mots

À tour de rôle, Charlotte et Emma se sont essayées à l’exercice, pour leur première à Esperanzah! Charlotte est pianiste, a l’expérience académique, mais a oublié les accords de sa chanson. Alors, sous les yeux conquis de sa compagne, elle y est allée à l’instinct, a cappella.

"De mes yeux sortent cent, deux cents, six cents, soit,

Trop de tristes traînées sombres,

Je traîne, je triche mais je m’en fiche, je m’entraîne,

À sourire encore et encore, à rire sans finir."

" C’est un texte que j’ai écrit durant une période, celle du Covid, où j’étais assez déprimée. Je l’ai écrit en une fois, j’avais besoin de le sortir.Je voulais oser dire ce texte sans mon piano, c’est moins stressant."

Emma, elle, a écrit ses lignes à la recherche d’elle-même, en développement personnel. Un poème.

"[…] Car à force de faire de nos choix une exigence,

Ils en ont oublié notre véritable essence,

Choix devenu identité ou bien identité bafouée par choix

À force de confondre, ils se perdent dans les confins de moi-même."

Le couple a en tout cas apprécié l’écoute respectueuse et fusionnelle du public. " Le simple fait qu’on demande au public d’applaudir avant la prestation, ça met en confiance. Puis, c’est super-important que le MC annonce que la scène est en sécurité."

Changement d’ambiance, abolissant la distance: Pierre, alias Roux Blar pour le blaze, a l’habitude du micro, ça se sent. Il est animateur radio à Bruxelles. Le public se colle à la scène et participe à l’aisance du rappeur. " Est-ce que vous voulez que je me taise ou que je continue?" Verdict sans appel, avec rappel. L’inconnu met le feu. Comme ses cheveux! " Devenir quelqu’un, je m’en fiche un peu. Mais il y a une écoute, les gens sont réceptifs. C’est un truc de fou, on envoie le son, on se fait plaisir. J’aime emporter le public, que nous fassions un truc ensemble. Sans lui, la scène n’existe pas."

Nico sort de l’ombre de la cabane

Pour conclure cette session (qui prend place les trois autres jours du festival à 16h), place non pas à Grand Jacques mais à Grand Nico. Visiblement, celui qui fait figure de "doyen" a encore la pêche après avoir vissé, assemblé, charpenté. Nico fait en effet partie du collectif liégeois Lost Niños qui a, une nouvelle fois, réalisé un travail fou pour plonger l’abbaye dans le monde d’Esperanzah! et tirer son esprit "cabane" vers des cimes et des hauteurs improbables. Nico a dédié son texte fort, transcendant, arrachant une larme ci et là, à Lily, quelqu’un qui lui est cher, dont il était le capitaine de soirée, protecteur, il y a quelques années.

"Ma Lily, cœur de folie, on te l’a dit, et c’est comme ça, tu seras comptable, pour rassurer les cons à table. Les cons coupables de calculer la vie notable qui t’élague, t’enlève ta peau, toute ton écorce. Et tout se corse. Et tu voudrais leur dire, leur crier que ce délire de tout compter ça te fait vomir, ça te fait pleurer. Toi, tu veux vivre, te réaliser!"

" J’ai beaucoup à dire et j’invite tout le monde à dire tout ce qu’il a à dire, de la manière possible et surtout la plus diplomatique." Lily, c’est personnel mais aussi universel."On est certes portés vers le désir d’autonomie de s’amuser mais il y a des gens qui tiennent à nous, réellement, qui s’inquiètent. Il faut le garder à l’esprit." Et Grand Nico de fixer rendez-vous: le 17 septembre aux Olivettes à 18h, à Liège. Ou vendredi, à l’Open Mic.