1re journée à Esperanzah!: joyeux mélange et crescendo irrésistibles avec The Brums, Sopico, Hilight Tribe et Chinese Man

Le portail passé, l’effet est immédiat, certains planent, et les styles les plus incompatibles se mêlent. Certains portent des t-shirts de groupes qu’on ne verra jamais à Espé’, Metallica ou Dropkick Murphys. Les tattoos éphémères côtoient ceux durables, parcimonieux ou omniprésents sur les torses aussitôt dénudés. Des cheveux verts disent coucou à un couvre-chef à l’image de maître Yoda. Green attitude. Joyeux mélange des genres pour une après-midi qui commence tout doux.

Côté jardin, offrant toujours un magnifique panorama sur la vallée sambrienne, c’est la guitariste gantoise d’origine éthiopienne Meskereem Mees et son violoncelliste-claviériste qui ont l’honneur d’ouvrir la salve. En beauté. Un premier état de grâce pop-folk qui a enveloppé le public timide, mais de plus en plus nourri.

Jazz-electro, rap-Nirvana

Côté scène Futuro, implantée sur le parking extérieur de l’abbaye, c’est avec les Liégeois de The Brums que la fusion jazz electro opère, avec une liberté qui dévergonde le public jusque-là (trop) sage. Les premières danses, pas toujours synchronisées, ont lieu et les lèvres reprennent en chœur cette musique cuivrée sans parole, qui fait "papapapapapa". Pan, première détonation d’une soirée qui monte en puissance.

Trop d’électricité… ou pas assez

Parce que côté jardin, le ton ne redescend pas avec Sopico, rappeur-guitariste (!) qui conjugue des affluences kabyles, une vibration urbaine et des riffs à la Nirvana. C’est peut-être parfois un peu trop redondant quand le band monte de gamme, mais c’est électrisant. Tellement que, plus bas sur le site, sous les vénérables peupliers, le Balaphonik et ses invités circassiens doivent se démener avec une panne de courant et, finalement, jeter l’éponge. Ça ira mieux demain.

Et si demain, certains bossent, tôt, le groupe suivant n’a pas l’intention de les laisser s’en aller. Les premiers préservatifs, gonflés à bloc comme des ballons de baudruche, s’envolent, tandis que sur les pavés, des zigotos zigzaguent. Les Français d’Hilight Tribe, auteurs d’une musique techno acoustique, battent le rappel, sportif. Au didgeridoo. Les plus infimes parties du corps sont alors appelées à la transe dans cette impressionnante cavalcade sonore qui rallie l’Australie à l’Amérique du Sud. Yeehaw, tout le monde devient un peu cow-boy, pacifique et déjanté, déhanché. Les tribaux dépotent et préparent le terrain pour l’inclassable octuor Chinese Man et son hip-hop brut, piochant des influences diversifiées, jusqu’au jazz, classique, bossa nova.

Voie royale pour les concerts plus tardifs et promettant d’autres imparables sensations: les Sud-Africains Phelimuncasi (littéralement "toujours finir son verre"), faisant de la house music avec l’héritage des manifestations anti-apartheid, et DJ Marcelle, la sexagénaire hollandaise qui n’a rien perdu de sa punk attitude.

Il reste des places pour les trois jours du festival.