Un Open Mic à Esperanzah! avec REQ en maître de cérémonie bienveillant (vidéos)

C’est comme ça que pas mal de grands commencent, REQ n’a pas dérogé à cette règle. Son arrivée à Liège pour ses études supérieures, après des années secondaires à Namur notamment, fut déterminante. " J’avais commencé la musique de mon côté en 2014 entre rap, slam, spoken word. Dans la zone slam de Liège, en 2016, j’ai participé à mon premier Open Mic."

Ce porte-voix, il ne l’a pas lâché et, deux ans plus tard, il devenait champion de Belgique de slam. Contre toutes ses attentes. " Il n’y a pas de secret, ça m’est tombé dessus, j’ai saisi l’opportunité et me suis fait remarquer avec un texte que je performais sans micro, je criais en arrivant sur scène, je théâtralisais ce que je disais. J’étais au bon moment au bon endroit." Ce savoir-faire, REQ le mettra à profit pour mettre dans de bonnes conditions les candidats à la récitation d’un texte de leur cru.

" Au début, il faut débloquer les choses, lancer la dynamique. J’ai préparé quelques textes, je viendrai avec ma machine looper, pour faire des boucles avec ma voix, et mon beatmaker."

Puis, "Au suivant", comme le chantait le grand Jacques. " Cette année, l’Open Mic d’Esperanzah! évolue encore un peu. L’intention est de rendre cet espace politique et militant mais toujours aussi sécurisé. Pas question de propos racistes, sexistes, transphobes. En tant que MC, je dois mettre un cadre. Puis, un DJ m’accompagnera et enverra des prod’ pour les festivaliers qui voudraient faire un rap. Ça amènera plus de diversité que le simple slam. L’Open Mic, c’est très démocratique, personne n’a le monopole du micro, on ne peut l’avoir que trois minutes maximum. Tous les profils, tous les âges sont invités, avec des non-professionnels, des sujets très personnels. On partage des choses merveilleuses, très dures aussi parfois. Chacun met ses tripes. Certains ont toujours rêvé de faire ça et saisissent l’occasion."