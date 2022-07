L’affiche de l’édition annulée en 2020 n’a pas pu être reconduite, il a fallu trouver d’autres têtes d’affiche ou émergentes. Il y aura de la place pour de belles retrouvailles ( Scylla, Chinese Man, Gaël Faye…) et des découvertes étonnantes, venues des quatre coins du monde. Qu’on ne voit nulle part ailleurs en Belgique.

À lire aussi | Enfant d’Esperanzah!, Arnaud est le couteau suisse du festival

À lire aussi | Floreffe: Fatoumata Diawara, Hercules & Love Affair et 7 nouveaux noms pour un Esperanzah! toujours aussi globe-trotter (vidéos)

À lire aussi | Chinese Man revient pour le 20e Esperanzah, à plus petite échelle

À lire aussi | Un Open Mic à Esperanzah! avec REQ en maître de cérémonie bienveillant (vidéos)

À lire aussi | Esperanzah! 2022, quatre jours pour occuper le terrain, partout, tout le temps

©EdA

" Certains artistes choisissent de venir chez nous parce qu’ils nous connaissent, entrent en résonance totale avec notre public. La concurrence, avec les autres organisateurs de festivals – qui sont parfois des multinationales, rassemblant les différents métiers de l’événementiel et de l’artistique, à 360° – nous oblige à nous nous nourrir de particularisme, à aller toujours plus loin dans la recherche. Ainsi, nous ne souffrons pas de la concurrence des grands noms."

La croissance à tout prix, ce n’est pas une bonne chose, le chef d’orchestre en est convaincu. S’il a imaginé l’anniversaire du festival sur quatre jours plutôt que trois, il en a d’ailleurs revu la jauge quotidienne, celle-ci passant de 12000 à 10000 spectateurs. D’autres acteurs ont pris le parti inverse. " C’est particulier cette année, on sort d’une crise et on sent que certains opérateurs ont envie de retrouver leurs billes." D’où une certaine surenchère: Coldplay, Ed Sheeran et les Stones à Bruxelles. Un nouveau festival Werchter, Encore, qui a finalement dû être fusionné avec le TW Classic face à une vente de tickets qui ne décollait pas.

©EdA

" On attendait plus de sagesse et d’humilité que cette suroffre actuelle, qui n’est pas saine et joue négativement sur le cachet des artistes. D’autant qu’il n’est pas certains que tous y trouvent leur public à eux. Nous, nous sommes la petite épicerie du coin face à l’hyper-marché, moins de quantité pour plus de qualité."

La crise est passée par là

D’ailleurs, la vente des tickets pour l’oasis floreffoise a mis plus de temps à démarrer. Frilosité? " On le sent, les gens attendent le dernier moment pour se décider. Pendant deux ans, ils ont appris à vivre et à faire la fête, autrement, parfois en plus petit comité."

Quid du coût de l’énergie " Nous avons décidé de ne pas toucher au prix de la bière! Mais, oui, il y a une augmentation de 20-25% du budget total de l’événement. Et un saut d’index qui pèse aussi, il y a pas mal d’emplois dans notre maison. Mais le défi ne se joue pas qu’en termes financiers, après ces deux ans de crise, on observe la perte de compétence tant redoutée. Des sociétés ont vendu leur matériel pour sauver les meubles. De même, les associations ont beaucoup souffert du Covid. C’est la 1refois de notre existence que nous manquons d’associations pour nous aider. À quelques jours de l’événement(l’interview a eu lieu, lundi),nous cherchons encore des solutions." Mais la fête sera belle et émaillée de surprises. " Une grosse est prévue, dimanche soir, avant le concert d’Asaf Avidan."