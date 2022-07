Floreffe: Esperanzah! 2022, quatre jours pour occuper le terrain, partout, tout le temps

À lire aussi | Enfant d’Esperanzah!, Arnaud est le couteau suisse du festival

À lire aussi | Floreffe: Fatoumata Diawara, Hercules & Love Affair et 7 nouveaux noms pour un Esperanzah! toujours aussi globe-trotter (vidéos)

À lire aussi | Chinese Man revient pour le 20e Esperanzah, à plus petite échelle

À lire aussi | Un Open Mic à Esperanzah! avec REQ en maître de cérémonie bienveillant (vidéos)

Détentrice d’un master en politique environnementale de laManchester University, Lora fait partie des initiateurs du festival lui aussi pluri-disciplinaire qu’est le Cabaret Vert, à Charleville-Mézières, et est journaliste pourRadio Panik. Elle a pris les rennes de la thématique de fond de ce 20Esperanzah!, " Occuper le terrain".

Un slogan emprunté au réseau du même nom, qui compte parmi les invités. Occuper le terrain, une idée qui résume finalement assez bien les sujets de société portés par l’événement floreffois depuis ses débuts et qui entend aussi faire éclater les bulles sociales subsistant de la pandémie et qui ont fait du dégât.

«Pas le monde d’après qu’on nous a vendu»

" Nous voulions une campagne plus positive et joyeuse pour dépeindre ce qu’est l’action locale, avec des collectifs qui ne gagnent pas toujours leurs combats mais créent du lien, de la militance. Avec un message global: nous ne sommes pas parvenus au monde d’après qu’on nous vendait post-pandémie."

Les préparatifs ont battu leur plein tout au long de la semaine. ©EdA

Et il y a matière à mettre des mots et à permettre des débats: la bétonisation croissante du territoire quitte à raser des forêts (La Chartreuse à Liège), le commerce en ligne et dépersonnalisé, l’accès à un système de santé pour tous, l’avenir des centrales à gaz, la publicité dans l’espace public, etc.

" Il y aura un débat autour de l’arrivée d’Alibaba à Liège. Le rappeur Ben Kamuntu, venu du Kivu, donnera un concert et parlera de son engagement contre la corruption dans son pays. Il y aura des débats, des projections, un podcast, des bombes à graines, des paillettes, de la sérigraphie. Le collectif Getting the voice out mettra un casque sur les oreilles des festivaliers pour leur faire écouter les récits des personnes placées en centres fermés. Esperanzah! est une fête qui permet néanmoins de se passer des idées, de rappeler des réalités via des ateliers ludiques et courts, à destination d’un public qui ne vient peut-être, à la base, que pour les concerts.La politique, ça peut être fun."

©EdA

Esperanzah! n’est pas pour autant le festival le plus plébiscité par les politiciens. " La ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier, a été invitée à un débat sur l’énergie, elle n’a pas encore répondu. Cela dit, notre définition de la politique vaut en termes d’engagement pas de parti. Nous cherchons à toucher des gens qui, par nature, ne sont pas politisés."

Mais qui, on le voit, tous azimuts, ont de plus en plus tendance à s’engager, à protester, à pétitionner. " C’est vrai. Peut-être parce qu’on leur présente des projets de plus en plus inutiles et gênants, ou que la réalité sociale se fait de plus en plus urgente et/ou difficile." Avec une volonté d’ouverture et d’intégration de tous. " Nous parlerons aussi de validisme. Parce que tout le monde doit pouvoir occuper le terrain et qu’en tant que personnes valides on ne pense pas toujours à celles qui sont porteuses de handicap. La question se pose: comment militer quand on manque de mobilité?"

Si la thématique est à l’œuvre toute l’année via des activités, Esperanzah! ira au-delà de ses limites géographiques grâce aux ondes deRadio Esperanzah!etRadio Vacarme. " L’occasion aussi de former des membres de collectif au média radio, de les outiller. Il y a un réel échange de connaissances au sein du village des possibles et dans les coulisses du festival. Les valeurs diffusées au public sont aussi celles prônées en interne. Avec un esprit commun qui fait qu’entre organisateurs, bénévoles, nous ne sommes pas anonymes les uns aux autres."