Floreffe: non, le planeur ne s’est pas crashé, il est naturellement «allé aux vaches» (photos)

Pourtant, mardi, sur le coup de 16h, automobilistes et promeneurs de passage au coin des rues du Try et du Bois Planté, ont été étonnés. Au milieu des blés fraîchement fauchés: un planeur d’entraînement! Un K6 CR en bois étoilé, datant des années 60 et auteur d’une courte sortiede 50 minutes.

" C’est vrai que ce genre de situation est moins courant qu’il y a 20 ans, la technologie des planeurs a évolué" , continue le vélivole, plus habitué aux vols planés au-dessus des gorges du Tarn jusqu’à 3000 mètres d’altitude, contre 2500 pieds (750 m) au-dessus du niveau de la mer, soit 500 m au-dessus du sol temploutois. Distance de sécurité actée en raison de la proximité de l’aéroport de Charleroi.

©Vincent Pécriaux

Champ libre

Pour Pierre, une sortie réussie dure quatre heures. Râpé pour cette fois! Pour les atteindre, il faut avoir le vent, chaud, avec soi, choisir le bon itinéraire, au petit bonheur la chance. " J ’ ai décollé à 15h07 de l’aérodrome de Temploux, porté par de petites ascendances jusqu’à Wierde. Elles se sont faites plus rares ensuite." Le septuagénaire s’est bien rendu compte qu’il n’aurait pas la possibilité de regagner son point de départ. Sans s’inquiéter. " J’ai tourné au-dessus de l’abbaye de Floreffe, puis, vu la cour d’honneur, puis j’ai traversé la Sambre pour réduire le trajet de ceux qui allaient devoir venir me rechercher. "

Le point de chute était tout trouvé. " Il y avait un champ avec des ballots et un autre dont le blé venait d’être coupé. J’ai choisi celui-là, sans ballot, proche de voies d’accès. "

©Vincent Pécriaux

Vincent Lebrun, secrétaire et instructeur de l’aéroclub Cap vol à voile de Temploux, faisait partie de l’équipe de remorquage et démontage. " Qua nd le pilote sent qu’il perd de l’altitude, qu’il se retrouve à 300 ou 250 mètres du sol, il doit prendre la décision de se poser. Cela demande de l’observation, il faut trouver le bon champ, avec des dimensions suffisantes, fauché si possible. Si ce n’est pas le cas, l’engin fera “un cheval de bois”, tournera sur lui-même, au risque qu’il y ait des dégâts. " Une fois la piste d’atterrissage de fortune choisie, l’aéronef descend au rythme d’un mètre/seconde, soit en 4-5 minutes. " Chaque vol est une aventure , explique encore Vincent. Quand on décolle, on ne sait pas pour combien de temps, où et comment ça se terminera. Dans 99,9% des cas, les planeurs regagnent le terrain de décollage."

Mais, nous dit-on, il ne faut pas à tout prix vouloir l’atteindre, Être à bout de souffle n’est pas la solution.