Floriffoux: le retour de flamme de la pandémie en termes d’abandons d’animaux

Un exemple parmi les nombreux pensionnaires qui arrivent au refuge depuis un certain temps, en lien avec la pandémie… "On pense que beaucoup d’abandons concernent des animaux accueillis pendant les confinements, avec le télétravail, etc. Il y a plus d’abandons qu’en 2020 et 2021. Rien qu’en juin, on a eu dix demandes d’accueil. On a dû orienter vers un autre refuge une personne qui avait six chiens" , observe Florence Marchal. Les raisons? "Le manque de temps, le retour au bureau, mais aussi des déménagements en appartement, des séparations, des décès."

Il se peut aussi que des personnes déchantent parce qu’ils ne connaissaient pas assez la psychologie de la race. Parfois, aussi, des personnes viennent au refuge avec un chien prétendument trouvé attaché à un arbre… "Des chiens “faux trouvés”, une pratique pour éviter les frais d’abandon qui s’élèvent à 100 €" , confie la responsable, qui a été policière pendant 25 ans et maître-chien.

Dans ce contexte spécialement, le nouveau permis de détention est une bonne chose, à entendre les dirigeants de la Croix-Bleue. "Demander le document auprès de la commune fait réfléchir. Celui qui ne le fournit pas ne mérite pas de détenir un animal. C’est qu’il n’est pas droit dans ses bottes" , pense Florence Marchal. Le système n’est toutefois pas encore parfait: le permis n’étant pas exigé à Bruxelles, un habitant de Wallonie pourra se présenter dans un refuge hors de la région sans le document… "Une coordination serait bienvenue entre régions" , estime Guy Adant, président des ASBL Creaves et La Croix Bleue de Belgique.