Un nouveau chenil pour la réouverture de la Croix-Bleue, redécouverte par plus de 300 visiteurs (photos)

À lire aussi | À la Croix Bleue de Floriffoux, un nouveau bâtiment pour les toutous

À lire aussi | Triste découverte au refuge de Floriffoux : une cinquantaine de coussins et des produits de lessive dérobés

©ÉdA

"Le refuge avait dû fermer ses portes en raison des mesures imposées par la pandémie de Covid-19 , explique Florence Marchal, responsable du refuge de Floriffoux depuis un an et demi. Mais comme la construction d’un nouveau chenil était prévue en juin dernier, on a préféré poursuivre la fermeture pour éviter les désagréments liés au chantier." Cette situation a donc empêché les visiteurs de se rendre sur place, mais le refuge n’a pas arrêté de fonctionner pour autant pendant ces deux ans…

"Les animaux dont les propriétaires voulaient se débarrasser ont continué à être accueillis, cela pendant 20 jours, le temps d’attente prévu pour une réflexion suffisante. Les animaux étaient ensuite dirigés vers un de nos trois autres refuges, le plus proche, à Forest. Quelques chiens et chats saisis, qui eux sont soumis à une procédure de 60 jours dans l’attente d’une décision, ont continué aussi à être accueillis. Seule la démarche de l’adoption a dû être déplacée." Le refuge a tourné un peu au ralenti, avec son personnel permanent.

Déjà un autre projet

©ÉdA

Pour ce retour à la normale, le public a pu découvrir le tout nouveau chenil. Le bâtiment abritant les 20 anciennes cages, devenues vétustes, a été remplacé par un nouveau bâtiment plus vaste, d’une capacité de 24 cages plus spacieuses, dont certaines doubles. Le bâtiment est chauffé par le sol, équipé de panneaux solaires, un système récupère l’eau de pluie, l’entretien est plus aisé. Le tout financé par les dons et legs, comme l’ensemble des activités de la Croix-Bleue.

Le fonctionnement étant redevenu normal, le refuge retrouve sa pleine activité. Et les projets se dessinent déjà. L’équipe de permanents, qui compte 5 équivalents temps plein, n’est de nouveau plus suffisante. "Avec la réouverture, nous recherchons des bénévoles, une vingtaine en tout, pour des prestations de minimum un demi-jour par semaine, toujours les mêmes. Il s’agit d’aider au nettoyage, aux sorties des chiens, à l’administratif." D’autre part, le refuge envisage le remplacement de ses trois chatteries, qui accueillent 45 chats.

Un projet d’un autre type pourrait être accueilli sur le site, même s’il ne concerne pas directement la Croix-Bleue. " Le Creaves réfléchit à transférer son refuge pour petits mammifères (hérissons, écureuils, etc.), de Temploux à Floriffoux , explique Guy Adant, président des deux ASBL. Rien n’est encore décidé. Mais Floriffoux présente des atouts avec son cadre, plus propice aux retours à la nature, et avec son infrastructure vétérinaire. Ce qui est sûr, c’est que la revalidation restera à Temploux et que la décision sera prise dans l’intérêt des animaux concernés."

À lire aussi | VIDÉO | Temploux : Laurence, au secours des petits hérissons

À lire aussi | Une infirmerie pour animaux sauvages ouvre à Andenne