«Huggy Wuggy va t’ensanglanter»: la directrice d’école a du interdire la peluche qui semait la terreur chez ses élèves (photos)

©EdA

L’ignoble animal

C’est ce dont a pu s’en rendre compte Jessica Donattelli, directrice de l’implantation communale de Franière, qui compte 60 enfants en maternelle et 80 en primaire. Il y a deux semaines, elle a pris la décision d’interdire purement et simplement cet Huggy les mauvais tuyaux. Et de les saisir jusqu’au 30 juin. " J’en ai encore confisqué deux au début de cette semaine , dit-elle en regardant les deux exemplaires du monstre sur son bureau. En fait, ça a commencé en novembre dernier, de manière isolée: un élève de 1reprimaire en parlait énormément. Nous, le corps enseignant, ne comprenions pas qui était Huggy Wuggy? L’enfant, lui-même, comme ses parents, qui ne lui donnaient pas accès à YouTube, ne savaient pas expliquer d’où venait ce personnage. "

Toujours est-il que le petit bonhomme traumatisait ses compagnons de classe en paroles: " Huggy Wuggy va te réveiller, te tuer. " L’affaire fut réglée et le gamin dorénavant interdit de parler du monstre. L’école pouvait retrouver son calme… jusque quelques mois plus tard.

Résurrection après la Pentecôte

©EdA

Tapi dans l’ombre, Huggy Wuggy attendait en fait son heure, venue avec le retour de la brocante de Floreffe, durant le long week-end de la Pentecôte, les 5 et 6 juin derniers. Un évènement où se croisent friperie, vide-grenier, antiquités mais aussi jeux et matériel flambant neufs, les tendances du moment. Dont la fameuse bestiole déglinguée, déclinée, sur quelques stands du parcours, en peluches, sac-à-dos ou -main et autres gadgets. Manifestement, les marchands ont fait leur beurre. Et l’enseignement, sa peur.

©EdA

" Après la Pentecôte, ça n’a pas arrêté , continue la directrice, consciente que son cas n’est pas isolé. Tous les jours, différentes peluches arrivaient dans les mallettes. Oui, c’est un doudou en apparence, mais ses câlins sont associés à la mort, à des paroles de meurtre. En se serrant dans les bras, les bambins se chuchotaient: “je vais te trucider” ou “je vais t’ensanglanter”. Naturellement, tous les enfants ne réagissent pas de la même manière mais certains ont fait des cauchemars, se réveillaient la nuit. " Puis, le jour, la peluche restait associée à l’enfant qui, sans forcément en avoir conscience, leur en avait fait baver.

" C’est surtout arrivé dans les quatre premières années primaires, un peu en maternelle aussi. Les plus grands, eux, ont passé l’âge des peluches. Par contre, dans l’implantation de Soye, dont je suis aussi directrice, il n’y a rien eu! "

©Jessica Donattelli

Jessica espère que les vacances feront leur œuvre et permettront d’oublier ce cancre monstrueux et ses rituels. " Je suis directrice depuis septembre, je n’ai jamais connu pareil phénomène auparavant. Mais nous espérons passer à autre chose. Nous avons d’autres choses à gérer dans les écoles qu’Huggy Wuggy. "