Floreffe: bien en vue dans les guides Gault & Millau et Michelin, le restaurant Racines pousse à la découverte (vidéo)

" Au vu du passage, il y a eu là un routier, de la petite restauration puis un gastro ( Le relais des gourmands ) est resté 20 ans. Louise y travaillait les week-ends: elle connaissait l’endroit. L’ancien propriétaire nous l’avait dit: ça a fonctionné pour tous ceux qui sont passés ici! "

Un beau baptême, finalement

Pourtant, après une ouverture pétillante, le 12 juillet 2021, l’aventure avait tourné au cauchemar, une semaine plus tard, avec les inondations et la montée des eaux du Wéry qui passe sous le bâtiment et participe, en temps normal, au cadre bucolique de la véranda. " Il y avait 1m50 d’eau dans la cave, la vieille chaudière n’a pas survécu, se souvient Louise. Nous avons sauvé toutes les bouteilles de vin à la nage, dans de grosses casseroles, en nous éclairant comme nous pouvions. "

Un sacré baptême pour ceux qui, deux semaines plus tard, voyaient débarquer le Gault & Millau. " Évidemment, les critiques gastronomiques ne se présentent pas comme tels et ne répondent pas aux clichés tels qu’on peut les voir dans Le grand restaurant avec Louis de Funès , sourit Maxime. Pas austères, ils sont relativement partageurs, là pour nous servir positivement plus que négativement. Mais on distingue les gens qui mangent par plaisir et ceux qui analysent. Cela dit, on n’en apprend pas beaucoup plus, il faut attendre les résultats. " Soit la découverte de l’année et un 13,5/20 décerné, en décembre, par Gault & Millau.

Il y a quelques semaines, rebelote, avec le guide Michelin, cette fois, qui nommait Maxime " meilleur sommelier belge de l’année ". À 23 ans, donc.

" Je pense que la volonté du guide Michelin est de mettre en avant les jeunes qui ont du talent. Des jeunes sommeliers, ce n’est pas rare, même dans les belles tables étoilées. Il faut dire que certains sommeliers expérimentés quittent la restauration au bout d’un temps pour trouver un métier aux horaires plus conciliables avec une vie de famille. Le vin permet plein de choses. "

Encore faut-il y goûter. " La sommellerie, c’est fun et rock’n’roll. Pour ne plus être curieux, il faut déjà y aller. Mais, à 16 ans, la plupart préfèrent la choppe au verre de vin. D’autant plus que ce sont des cours dits “chiants”, exigeant beaucoup d’étude et un bagage tant en géographie, histoire, géologie, météorologie, sciences… Puis ça ouvre au voyage. Nous programmons nos vacances en fonction des domaines que nous voulons visiter. Certains disent que nous travaillons tout le temps. C’est plutôt l’inverse, nous ne travaillons jamais. "

L’amour du vin

Sans l’amour de la découverte des bonnes bouteilles, et la passion transmise par un professeur, M. Presciutti, à l’Ilon Saint-Jacques, Maxime et Louise ne seraient peut-être pas en couple aujourd’hui. Alors que Louise terminait son cursus (après avoir fait hôtellerie et gestion hôtelière au Château de Namur) en sommellerie à l’Illon, Maxime l’a aidée à préparer son concours. Ils ne se sont plus quittés.

Ressentent-ils un engouement particulier à la suite de ces belles distinctions? " L’effet est dingue. Avec le Michelin, encore plus, alors que le prix ne concerne “que” le vin. " Pas de quoi inciter le duo a augmenté sa capacité, une vingtaine de couverts. " Nous pourrions faire plus de tables de 2 mais nous aurions moins de temps à consacrer à chaque client. Nous ne le voulons pas. "

Reste à contrer le phénomène du "no show", ces réservations non-honorées par le client. " Certains oublient, d’autres réservent dans plusieurs enseignes avant de se décider le jour-même. Au culot. Sans prévenir qu’ils ne viendront pas. Nous avons un temps pensé à prendre un acompte sur la réservation, ce qui se fait dans plein de secteurs. Mais c’est coûteux, les gens sont frileux. Là, nous testons l’envoi d’un rappel 24 heures avant. Ça fonctionne pas trop mal. Mais une table perdue, c’est une de trop. "