À Floreffe, ce week-end sera rythmé par les aboiements et les bêlements, avec un concours de chiens de berger (vidéo)

Marc Remy et sa compagne Sophie Parmentier n’ont pas fait une croix sur ce genre d’événement – qui demande beaucoup de préparation – mais, en attendant, ils reviennent avec une organisation un peu plus légère. Seul le concours de chiens de berger a été conservé cette fois, en partenariat avec la Federatie Schapendrijven Belgïe (FSB), grand club flamand réunissant des éleveurs de tout le pays.

Spectaculaire

Très strict, ce concours permettra à quarante chiens venus tous azimuts de se mesurer, sous les yeux d’un juge français, en vue d’une sélection pour la coupe du monde 2023 ou d’une préqualification pour la coupe d’Europe 2023. Pas mal.

" Ce monde, je le découvre, mais il est spectaculaire ", explique Marc Remy qui, aussi loin qu’il se souvienne, a toujours pu compter sur l’appui d’un chien pour rassembler ses moutons ou les faire monter dans la bétaillère, par exemple. "Je l’ai toujours dit, un chien de travail, c’est l’équivalent de trois hommes. Ça me permet de travailler seul. Les bêtes se sont habituées à Liloo, à tel point que même quand elle n’est pas avec moi, je peux faire comme si je l’avais, bluffer, pour obtenir ce que je veux."

Verra-t-on dès lors Liloo se mesurer aux autres concurrents? " Non, elle n’est pas au niveau, réalise son maître. Le secret pour avoir un bon chien de travail, c’est de l’entraîner tous les jours.Moi, ne fût-ce que quand les brebis sont pleines, j’évite. " Raison aussi pour laquelle certains bergers possèdent des moutons uniquement dédiés à l’entraînement de leurs chiens. " Il y a 20-30 ans, on voyait une plus grande diversité d’espèces: montagne des Pyrénées, bouvier, etc. Mais les borders collies ont vraiment supplanté les autres races. Ils sont malins. "

Il y a quatre ans, un concours de chiens de berger avait également été organisé. ©EdA - Florent Marot

Pas question de mordre

Cela dit, outre le dressage, l’origine et la souche de sang de l’individu jouent aussi leur rôle, sur l’instinct. " Il y a quelques années, j’ai eu des chiots qui avaient peur des moutons. "

Pour ce week-end de compétition, Marc a prévu 150 de ses brebis. " Afin qu’elles ne soient pas trop fatiguées. Heureusement, il ne fera pas trop chaud, elles devraient bien le vivre. Il n’y aura pas d’agneaux car, leur mère les protégeant, le chien n’arriverait pas forcément à les faire bouger. "

Chaque chien jouera donc avec cinq moutons. " Il devra aller les chercher à une assez longue distance puis réussir un parcours, passer des portes, etc. Normalement, pour se faire respecter, il ne peut pas mordre sauf s’il doit se défendre, s’il est chargé. Il faut dire que certaines brebis sont têtues! "

Samedi et dimanche, l’épreuve durera de 8h30 à 18h, de quoi promettre d’en mettre plein la vue, des petits comme des grands, à toute heure de la journée. Il est possible, cependant que, dimanche, le match finisse un peu plus tôt.

Outre un espace bar et petite restauration et un étal où acheter du fromage de brebis, l’événement disposera d’un stand de l’association Borderline Collie, spécialisée dans la race du border.

Rendez-vous ces 11 et 12/06, de 8h à 18h sur les terrains en face du n°21 de la rue de Robersart à Floreffe.