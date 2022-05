" Depuis lors, aucune explication ou motivation ne nous a été donnée, ni par Olivier Trips, ni par Cédric Duquet ou Stéphanie Stroobants malgré les demandes qui leur ont été adressées. À l’issue du conseil communal du 19 avril, Olivier Trips disait sur l’antenne de Bouké que le conseil communal n’était pas le lieu ni le moment pour donner des explications. Quel est le lieu adapté? Cette absence de motivation permet naturellement d’envisager d’autres raisons plus personnelles et sans doute inavouables. "

Sans micro et obligé de changer de place pour prendre la parole – " je ne sais pas comment on fera quand les deux absents seront là, je ne pourrai plus parler, c’est peut-être volontaire? " –, le PS George Dereau a appuyé les propos de l’écologiste. " Il m’a été reproché d’utiliser des termes comme “renégat” et “trahison”, je les maintiens, il faut bien nommer les choses comme elles sont. "

Après la réplique du bourgmestre invitant Albert Mabille à " regarder dans son assiette ", le 1eréchevin Olivier Trips a promis des réponses. " Je reconnais que la méthode n’était pas des plus élégantes mais les choses se sont précipitées et comme il y avait déjà eu des fuites dans la presse (NDLR. que l’intéressé a provoquées) , je n’ai pas eu d’autre choix que d’agir de la sorte. […] Nous avons une réunion au sein du groupe dans 15 jours, nous en rediscuterons et je vous ferai un petit courrier officiel. " " J’imagine que ça a été réfléchi depuis longtemps, je ne vois pas pourquoi on doit toujours attendre. ", s’est insurgée la conseillère Écolo Anne-François Colpaert-Nollet.