Horti-Bat’, premier salon dédié à la fois à la construction et à l’horticulture

Ce salon fait donc le lien entre les deux et veut permettre aux demandeurs d’emploi, aux personnes en recherche de formation ou dans une démarche de réinsertion socioprofessionnelle de trouver en un seul et même lieu toutes les offres de formation disponibles tant sur le grand Namur que sur la Basse-Sambre. "Le grand public connaît finalement peu les possibilités qui lui sont offertes de pouvoir s’orienter, se former et entrer sur le marché du travail, constate Sophie Coudou. Or, elles sont multiples et nous souhaitons par ce salon, qui se veut interactif, lui faire découvrir concrètement ce qui est accessible."

Sept espaces

Pour l’événement, Forma’Rive sera divisé en sept zones. La première sera consacrée à la rénovation intérieure. "Il s’agira par exemple d’installer un mini-circuit électrique, d’utiliser une foreuse ou une visseuse sur une plaque fixe, de poncer un châssis, de poser un enduit ou de la peinture, etc" , indique Sophie Coudou.

Le deuxième espace sera dédié au bâtiment. Les visiteurs pourront s’essayer à la pose d’isolant, de blocs et de briques, au pavage et aux assemblages de base en menuiserie et en isolation.Les deux zones suivantes seront axées sur l’horticulture/l’espace intérieur (réalisation de semis en intérieur, panneaux didactiques…) et l’horticulture extérieure (démonstrations à la tronçonneuse ou au broyeur, réalisation d’une pelouse en rouleau, utilisation d’une fendeuse électrique…) Le cinquième espace se focalisera sur l’orientation, la formation et la validation de compétences. "Avec le Forem, un de nos partenaires, il est en effet possible de faire valider de façon officielle des compétences déjà acquises, note Sophie Coudou. Un avantage lorsqu’on recherche un emploi.L’idée du salon est aussi que chaque visiteur sorte avec quelque chose. Une grande table sera accessible pour se poser et échanger." La visite se terminera avec un espace bar et un espace plus ludique qui permettra de découvrir les différents équipements de protection individuelle (EPI), afin de sensibiliser le public à leur importance.

Estimant que chacun a sa place dans le monde du travail, Forma’Rive s’adresse à tous les âges et à tous les profils (voir ci-contre), dont les personnes qui sont en décrochage, qui souffrent d’un handicap ou d’un trouble mental, qui sortent de maladie ou de burn-out, qui ont été ébranlées physiquement par un métier pénible et qui souhaitent se réorienter… La directrice espère que la première édition du salon Horti-Bat’en appellera d’autres. "Le but est de faire connaître le large panel de formations, les différents opérateurs ainsi que Forma’Rive car certains se disent qu’ils seraient venus bien plus tôt s’ils avaient su que notre centre et toutes ces possibilités d’emplois existaient."

Inscription requise via le lien https ://urlz.fr/hPP4 ou au 081/30 49 72. Adresse du salon: rue Riverre 14 B, Floreffe. Infos sur la page Facebook Salon Horti-Bat’.