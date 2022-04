Floreffe: DéFI-RPF, vainqueur au second tour? Des retours et des nouvelles têtes dans le Collège (vidéos)

À lire aussi | Coup de théâtre à Floreffe: DéFi défait la majorité, file avec le RPF et met hors-jeu le bourgmestre vert (vidéo)

Ou doit-on voir Les Engagés des deux côtés, comme soupçonné par Albert Mabille et Patrick Pynnaert dans nos colonnes? La question semble un peu embarrasser, puis Olivier Trips, tête de liste DéFI se lance: " C’est vrai que je suis très proche de Maxime Prévot, j’ai travaillé pour lui quand il était échevin des Sports. Je ne cache pas que je lui ai demandé des conseils, tout comme à mon président de parti. "

Philippe Vautard, son homologue au RPF, enchaîne: " le RPF est une liste citoyenne, avec des Engagés, un MR et des membres qui n’ont pas de carte de parti. Nous sommes assez grands que pour prendre des décisions sans injonction des partis politiques. C’est de l’ordre du fantasme. "

Attaque de la fonction, pas de la personne

C’est sûr, conseil après conseil, les observateurs ont pu constater que les débats pouvaient vite s’envenimer, avec des piques, lancées d’un camp à l’autre. " Cela fait 20 ans que je fais de la politique , explique Philippe Vautard, certains échanges ne sont pas toujours tendres. L’important est de se dire les choses sans insulte. Lors des conseils communaux, je ne vois pas la personne – contre qui je n’ai rien –, mais la fonction qu’elle occupe et à laquelle je dis des choses pas toujours faciles à entendre. "

Acquiescement autour de la table, les frictions et fins de non-recevoir passées sont oubliées, ou en passe de l’être. Ils y travaillent.

Non, selon eux, quoi qu’en disent les déboutés, si DéFI et RPF se sont unis, c’est pour mettre en commun les forces respectives et une nouvelle vision de la politique communale. " Un travail pour le citoyen et le développement de Floreffe ", précise Olivier Trips tandis que son nouveau partenaire, Philippe Vautard, donne quelques pistes.

Supprimer la taxe salubrité

L’une d’elles, la seule reprise en gras sur le communiqué conjoint, " sera la suppression de la taxe salubrité ". " De nouvelles taxes étaient prévues. Notre ligne de conduite a toujours été de dénoncer un manque de cohérence dans la gestion financière. Nous ne pouvons pas accepter, sous prétexte de crises et de fonds vides, que la pression fiscale soit accentuée. Il s’agira de revenir dans la moyenne provinciale."

Philippe Vautard continue: " nous n’allons pas construire de piscine mais réfléchissons à une nouvelle salle de fêtes. Quant à la Maison André à Franière, le projet de la majorité (NDLR. il était question de la démolir, car fissurée, tel qu’évoqué alors par Olivier Trips) n’était pas celui que nous attendions. Nous aurons une politique vers la petite enfance mais aussi le développement socio-économique et touristique. À côté d’une ville comme Namur qui explose, nous devons ramener une économie à Floreffe, embellir la commune, sortir le centre de son abandon apparent.Nous travaillerons aussi la communication, même si un petit boulot a déjà été fait. Certains projets initiés depuis 3 ans continueront, d’autres seront modifiés ou arrêtés. Il est trop tôt pour tout dévoiler. "

Puis, il y a la problématique du personnel communal. " Il faudra redonner confiance. Un rapport sur le bien-être au travail montre que la situation est préoccupante, au niveau du service travaux, notamment. Il y a un essoufflement. " La déclaration de politique générale suivra.