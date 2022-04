«Ils lui ont dit que les Floreffois oublieraient»: en désaccord, Philippe Hermand, conseiller DéFI, démissionne(vidéo)

La politique, c’est fini, jure le sexagénaire. Quand il s’est lancé, il y a 18 ans, son père, qui avait déjà goûté à la désillusion, l’avait " engueulé ". Au tour de Philippe de quitter la scène en poussant un cri de colère. " Il restait deux ans et demi à faire. Nous avions un contrat avec Écolo et le PS à respecter. Ce n’est pas correct.J’aurais peut-être dû écouter mon père, je ne suis pas suffisamment méchant et arriviste pour faire de la politique.Olivier Trips comme Philippe Vautard sont des menteurs."

Deux suppléants

Et le cofondateur de la liste communale DéFI aux côtés d’Olivier Trips (tous deux avaient été approchés puis laissés sur le bas-côté par Philippe Vautard dans la conception de sa liste citoyenne) de balancer le dessous des cartes. " Olivier a tout préparé à l’avance avec Olivier Maingain et Maxime Prévot. En quelques jours d’intervalle, Olivier a eu rendez-vous avec eux. Ils lui ont dit: c’est le bon moment pour le faire. D’ici les prochaines élections, les Floreffois auront oublié. Il y a une part de vérité dans ce que Patrick Pynaert dit dans votre journal de lundi. ", continue celui qui a quitté la présidence du conseil communal, il y a deux mois et est ravi d’entendre que cette fonction sera reconduite dans la nouvelle majorité. " Il y a trois ans, Philippe Vautard n’en voulait pas pourtant. Parce que ça coûte: un jeton de présence en plus du jeton de conseiller, soit deux fois 90 €, par mois. "

Celui qui siégeait au conseil communal rend donc le tablieret laisse la place à un autre. Qui? " Il reste deux suppléants. Les autres membres de la liste de 2018 n’en sont plus membres ou ont déménagé dans une autre commune. "

Philippe Hermand conclut: " Je voulais remercier les Floreffois de leur confiance et m’excuser auprès d’eux de ne pas pouvoir continuer comme ça." Sera-t-il présent au conseil de mardi, le 19 avril? Il se tâte. Si oui, il n’approuvera pas la motion.