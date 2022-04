Retournement de majorité à Floreffe, Georges Dereau n’aura été échevin que 2 mois: «On ne change pas une majorité pour ces raisons»

Àlire aussi | Coup de théâtre à Floreffe: DéFi défait la majorité, file avec le RPF et met hors-jeu le bourgmestre vert (vidéo)

Une fonction qu’il imaginait temporaire – mais pas à un tel point – en remplacement de Freddy Tillieux, victime d’un grave souci de santé.

Manifestement, l’arrivée du nouveau venu a causé quelques frictions avec les partenaires DéFi. " Et j’en suis étonné. C’est vrai que pendant les cinq mois d’absence de Freddy, les mandataires s’étaient partagé ses attributions: Olivier Trips reprenant notamment les travaux et Cédric Duquet, les espaces verts et les cimetières. Ils estimaient avoir fait du bon boulot. "

«Déshabiller la fonction»

Si bien que, quand Georges Dereau a voulu prendre le relais, il a bien senti que les deux DéFi avaient pris goût à ces tâches. " Ils voulaient me donner autre chose, vider les compétences du 2eéchevin, pourtant actées depuis le pacte de majorité initial. Il y avait d’abord un respect à avoir: Freddy ne pouvait pas s’apercevoir, en cas de retour, qu’on avait profité de son absence pour déshabiller son mandat. Deuxièmement, quand bien même, pour revoir les fonctions, il fallait reprendre le pacte de majorité de 2018.Il n’en était pas non plus question pour eux."

Néanmoins, deux gros dossiers n’ont pas été transférés. " Olivier Trips a pu garder le plus gros investissement de notre mandature, la transformation du carrefour Jodion (à Soye) et Cédric Duquet l’extension du cimetière de Sovimont. Il y a donc eu des concessions, je ne suis pas la personnalité intransigeante qu’ils décrivent.J’ai, peut-être naïvement, pensé que tout était réglé. Je n’ai plus perçu la moindre tension au sein du collège."

D’où l’énorme surprise, vendredi soir. Même si, à la mi-février, Georges Dereau avait perçu un signe avant-coureur. " J’ai rencontré quelqu’un, fréquentant le RPF qui m’a dit qu’il y avait des problèmes, que des choses allaient se produire. "

«Olivier Trips n’a rien porté»

Et d’enchaîner sur les autres arguments des DéFi pour cautionner la rupture. " Tout n’est que prétexte. On parle de manque d’ouverture, de projets. Mais chaque échevin avait ses attributions et pouvait amener ses dossiers. Olivier Trips avait le Commerce – il a mis en place des aides Covid, mais pour l’Emploi, les PME, le Patrimoine, le Tourisme, il n’a rien fait. Pour le Logement, il prévoyait deux appartements dans l’ancienne gendarmerie. Projet auquel le RPF s’est opposé. Je ne sais pas ce qu’il en sera maintenant qu’ils s’allient."

Quant à la rage taxatoire évoquée comme insupportable par Olivier Trips, " le seul parti qui s’est opposé à l’augmentation des additionnels à l’IPP, c’est le mien. Une réunion a eu lieu chez moi, alors que j’étais président de l’union socialiste communale. Jamais les deux échevins DéFi n’ont montré des signes de réserve, alors qu’ils auraient pu, ils auraient eu un allié. À l’époque, j’avais conditionné l’acceptation de cette hausse à un tract commun aux trois groupes en expliquant les raisons. Tous l’ont signé.Et il n’y a jamais eu d’autres réticences. En fait, dans ces pierres d’achoppements listées, j’ai comme l’impression que c’est Philippe Vautard qui les dicte. "