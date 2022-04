Floreffe change de majorité avec DéFi: «pas d’autre objectif que le pognon», selon Patrick Pynnaert

Àlire aussi | Coup de théâtre à Floreffe: DéFi défait la majorité, file avec le RPF et met hors-jeu le bourgmestre vert (vidéo)

Aujourd’hui, Patrick Pynnaert ne mâche pas ses mots. " Je ne pensais pas qu’ils auraient la bassesse de renverser la majorité en pleine crise ukrainienne, alors que la présidente du CPAS, l’Écolo Carine Henry, fait un travail exemplaire. C’est rare de connaître quelqu’un qui met autant de cœur dans son mandat. Olivier Trips (NDLR: 1er échevin, historique, aux couleurs amarante) et Cédric Duquet avaient fait la promesse du changement, leur slogan, aux électeurs, ils la font passer après l’argent. Ils s’assurent, là, les 2000 € par mois de leur mandat jusque 2030, s’ils sont réélus. "

Une trahison pour le parti DéFi mais aussi pour PatrickPynnaert, revenu habiter Floriffoux depuis un an. " Je regrette l’absence totale de réaction des présidents wallon et provincial de DéFi, inexistants. Olivier et Cédric disent que le parti ne les a jamais aidés, j’ai pourtant passé toute ma campagne 2018 à ne travailler que pour eux, pour faire tomber la précédente majorité qui gangrenait Floreffe. On voulait démonter la mauvaise gestion d’avant 2018, dans cette commune endettée, pas loin d’être mise sous tutelle par la Région. Olivier Trips, refusé au RPF, était d’accordpour dire qu’il fallait remonter le niveau."

Pour autant, Patrick Pynnaert n’enlève pas le mérite des éléments DéFi. " Ils ont amené une dynamique, un espoir différent, ils ont fait du bon travail pour des novices. Olivier Trips sait gérer une entreprise, il sait ce que c’est, un€. Avec ce qu’il s’est passé ces derniers jours, je serais curieux qu’il remette le nez dans son programme de 2018 et qu’il voie quelles lignes il va en effacer dans cette nouvelle alliance. "

Les Engagés et les… dégagés

Celle des jours heureux? Patrick Pynnaert n’en est pas convaincu, témoignant qu’il y a déjà de l’eau dans le gaz au sein même de la liste DéFi. " Puis, cette nouvelle majorité risque de connaître bien des conflits. " Sur le salon du vin, notamment, événement désormais déménagé du terrain de foot mais qui avait déchiré "anciennes" majorité et opposition. " Entre Anne Romainville, la présidente du salon, conseillère communale RPF, et DéFi, on avait franchi le point de non-retour. Je doute qu’on en soit revenu. "

Par ailleurs, comme déjà soulevé par le bourgmestre sorti, Albert Mabille, ce remue-ménage participerait à un projet au-delà des frontières floreffoises. Patrick Pynnaert en est convaincu, le mayeur vert est renversé car " Olivier Trips et Cédric Duquet vont rejoindre Les Engagés (NDLR: ex-cdH, mouvement auquel sont affiliés Philippe Vautard et d’autres du RPF) . Olivier est un grand ami, de longue date, du président Maxime Prévot. Je peux comprendre qu’ils aient eu envie de changer, mais le timing choisi est détestable ", conclut celui qui affirme qu’il lancera en 2024, une liste floreffoise citoyenne " pour faire bouger les lignes, contre les parvenus et les retourneurs de veste ", et continue entre-temps ses consultations sociales avec les Floreffois.