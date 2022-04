Coup de théâtre à Floreffe: DéFi défait la majorité, file avec le RPF et met hors-jeu le bourgmestre vert (vidéo)

Un credo qui avait permis à cette nouvelle liste, principalement constituée de novices, de s’offrir un score confortable de 20,34% lors du scrutin du 14 octobre 2018. Alors que la liste RPF (Rassemblement pour Floreffe) restait en tête des suffrages (42,16%) mais perdait 18,07%, il y avait de quoi déjouer les pronostics et permettre à une majorité inédite et tricolore de prendre la (courte) tête de la Commune (10 sièges contre 9).

" Le challenge, c’était d’amener du sang neuf, nous avons signé avec Écolo qui a, je crois, profité de notre inexpérience. Nous avons trop dit Amen à tout. "

Au sein du même groupe, Cédric Duquet, échevin des Sports, de la Vie associative, etc., fait amende honorable. " C’est vrai qu’au début, nous avons couru comme des poules sans tête. D’autant plus que nous avons collectionné les coups durs: Covid, inondations, piratage informatique, départ de la directrice générale et du directeur financier. Patiemment, nous avons appris sur le tas…" Tout en étant décontenancés par le sur-place dans laquelle s’installait l’institution.

«Rage taxatoire»

" Il n’y a pas de vision, d’ambition à long terme , reprend Olivier Trip. Ces dernières années, nous avons vu sortir de terre les projets de l’ancienne majorité RPF, mais après? Les voiries à rénover, le développement du tourisme? Il n’y a pas que les économies et études énergétiques, la rénovation et l’isolation. "

Puis, il y a les taxes. " Le profil financier de la Commune dressé montrait que des investissements entre 2014 et 2016 avaient fragilisé les finances communales. Situation dont la majorité a hérité, sans que cela ne soit de son fait, d’accord. Mais je n’en peux plus de la rage taxatoire des Écolos. Je pense qu’il y a d’autres solutions que les poches du citoyen. "

Un seul être vous manque…

Face à un bourgmestre vert, Albert Mabille, " faisant cavalier seul, qui n’arrive pas à déléguer et qui déborde sur les attributions qui ne sont a priori pas les siennes ", les mandataires avaient trouvé un allié liant, devenu un ami, le malheureux Freddy Tillieux, échevin PS des Travaux, victime d’un grave souci de santé, l’été passé.

" Ne plus pouvoir compter sur lui, ce fut l’élément déclencheur. Nous nous sommes réparti ses fonctions durant plusieurs mois mais nous sommes retrouvés plus faibles et non soutenus par le bourgmestre, quand le remplaçant, Georges Dereau, a été nommé. Il a fait table rase de tout ce que nous avions fait durant l’intérim et a repris toutes les attributions de Freddy, sans que rien ne soit négociable. "

Quid de la bannière DéFI, sous laquelle se trouve le groupe? " Franchement, aujourd’hui, nous faisons comme si nous n’étions pas attachés à un parti. Ça nous oblige à rester ensemble, comme prévu dans le pacte de majorité, mais la branche wallonne de DéFI ne s’investit plus, nous ne sommes pas soutenus. ", conclut l’entrepreneur qui, en 2024, reviendra sans doute avec une liste citoyenne, sans étiquette politique.