Floreffe: «Aux Pères», un appel à témoignages pour libérer artistiquement la parole des jeunes ou futurs papas

Autant de pères que d’hommes

Alors, quand la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé le projet Un futur pour la culture , pour soutenir les artistes longtemps empêchés d’exercer par la pandémie, le couple a très vite saisi l’occasion de faire un état des lieux, de documenter des vécus différents, sans les juger: il leur fallait donner la parole aux papas. " Le jury nous a mis 9/10 tout en trouvant, paradoxalement, que le sujet pouvait être plus original. " Force est de constater, pourtant, que la littérature et les références sur le sujet ne sont pas légion.

" Il y a toute une diversité d’attitudes et de situations. Il y a des papas solos. Il y a les hommes qui se sentent spectateurs de la grossesse, d’autres sont supra-engagés. Il y a aussi ceux qui deviennent papa à quarante ans. Dans certains ménages, l’homme arrête à un moment de travailler pour permettre à la maman de retourner au boulot et rééquilibrer tâches et besoins. Notre champ doit être le plus large possible pour toucher à des interrogations universelles et aux difficultés à tous les niveaux. Chaque père a quelque chose de spécifique à dire. "

©Aux Pères

Il n’est pas rare d’en entendre dire que si la future mère a, en général, neuf mois pour se préparer, l’homme, lui, a peu de temps pour se préparer. Les inégalités homme-femme ne vont pas que dans un sens, même si ces deuxièmes ont un lot bien plus conséquent de combats. Il s’agit, d’ailleurs, dans cette aventure, de garder un œil critique notamment par l’expertise de l’association Vie Féminine. Céline a elle-même une conscience féministe importante. " Je me suis d’ailleurs étonnée à aborder ce thème. Le sujet est sensible et il ne faudrait pas le desservir et faire l’effet inverse: “oh, regardez ces pauvres pères pour qui rien n’est mis en place”. Nous ne voulons pas mettre en avant l’un au détriment de l’autre. Parler de papa, c’est s’intéresser à maman, et, plus loin, à la famille, à l’humain. C’est pourquoi, finalement, nous n’interrogeons pas que le papa, mais plutôt le rôle de l’homme dans la parentalité. "

Son et image

En tant que créatrice sonore au sein de l’ASBL Urbanisa’son , questionnant le territoire à Bruxelles et ailleurs par le son, Céline est rompue à la pratique socioartistique. " J’ai aussi une 2ecasquette, puisque je suis aussi doula, j’accompagne en émotions, en informations, en écoute bienveillante, des couples pendant la grossesse. Un suivi complémentaire qui ne remplace pas le volet médical. " Guillaume, lui, a suivi une formation artistique aux Beaux-Arts de Mons avant, après différentes pérégrinations professionnelles, de se réorienter vers le graphisme et la photo.

Ce projet, baptisé Aux pères , se déroulera sur deux temps, ou plus. Pour que les deux intervieweurs et leurs interlocuteurs soient à l’aise dans la rencontre, dans l’enregistrement des témoignages et, dans une seconde étape, qu’un portrait soit immortalisé dans le cadre le mieux approprié. Si les grandes idées sont jetées sur le papier, le sens trouvé dans la démarche et l’échange nourrira le projet. " Il n’y a pas de deadline ni de pression, c’est une bourse pas un subside. Nous prenons le temps. "

Une fois l’investigation terminée, le travail sera rendu public d’une manière que le tandem doit encore déterminer. " Il faudra trouver le meilleur moyen de mettre le son en perspective. Nous irons peut-être vers une création plus artistique, voire expérimentale. Une écoute publique à côté de l’exposition, par exemple. " Céline et Guillaume ne se ferment aucune porte mais seront bien accompagnés pour les ouvrir. " Il y aura aussi des conférences avec des spécialistes. Nous sommes en contact avec l’ASBL namuroise LAccorDage, avec Thierry Dupièreux, le rédacteur en chef du Ligueur, mais aussi différentes initiatives libérant la parole. "

En tout cas, l’initiative, inconsciemment, était attendue. " Trente minutes après avoir lancé l’appel, nous avions dix demandes. Là où nous pensions nous cantonner à une dizaine de candidatures, nous avons élargi à une trentaine. Il ne s’agit pas de se priver de profils enrichissants. "

Infos et candidatures à projet.aux.peres@gmail.com