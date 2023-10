Fernelmont: gare aux arnaques téléphoniques

La Commune invite à la plus grande vigilance et à ne pas donner suite à ce genre d’appels. "Il ne s’agit en aucun cas de la Commune, explique-t-elle dans un communiqué. Les conditions pour obtenir une prime se trouvent sur notre site internet ou auprès de notre service Finances (081/83 02 69). Nous ne demanderons jamais de procéder à un paiement ou une transaction par téléphone. Les arnaques comme celle-ci sont nombreuses et peuvent avoir lieu par téléphone, en porte-à-porte, par courrier ou par mail. Nous demandons aussi aux citoyens de prévenir les personnes plus vulnérables qui pourraient être victimes de ce genre d’arnaque."