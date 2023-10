Incendie sans gravité à l’école de Bierwart: les élèves évacués sans peur et dans la bonne humeur

"Il était 10 h 20 quand l’alarme s’est déclenchée et une institutrice de 5e primaire a donné l’alerte, sentant une odeur de brûlé.", explique l’énergique directrice, Mme Annick. Le lieutenant Orio explique les circonstances. "C’est un incendie accidentel. Le serveur informatique a surchauffé parce qu’on l’a, involontairement, empêché de respirer. Des vêtements étaient stockés sur la grille de ventilation. Les conséquences ? Un local noirci, pas de blessé ni de dégâts conséquents. L’intervention fut rapide, 10-15 minutes, il a fallu ventiler, désenfumer. " L’ambulance appelée, par mesure de précaution n’a pas servi.

Quant aux parents des 160 élèves scolarisés à Bierwart, iIs ont été invités pour venir rechercher leurs enfants. "Ne vous tracassez pas, ils étaient dans la cour, en récréation, quand cela s’est passé. ", sourit un membre du corps enseignant à l’égard des papas, mamans ou autres grands-parents, un peu ou carrément inquiets. Une autre institutrice finit de décontracter tout le monde. "Pour l’anecdote, l’exercice incendie devait avoir lieu, la semaine prochaine. On peut dire qu’il est fait !"

Il a aussi fallu rassurer les copains et copines qu’un car ramenait de la bibliothèque, sur le coup de 11 h… et qui étaient un peu déstabilisés par la situation, tout le monde était dehors, qu’arrivait-il à l’école ? "Vous n’allez quand même pas pleurer, vous n’étiez pas là", les taquine la directrice avant de donner une petite interview vidéo (à voir bientôt sur notre site). Tout feu tout flamme, les écoliers font un cercle pour l’encourager: "Madame Annick, Madame Annick. " Tout est bien qui finit bien, plus de peur que de mal et un mercredi qui finit encore un peu plus tôt que prévu.

Incendie sans gravité à l'école communale de Bierwart (Fernelmont). ©Eda - Florent Marot

