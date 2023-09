Attendre son bus dans un minimum de confort, c’est un droit, estime-t-on au sein du groupe EPF.

"Certains abribus sont très bien. Il y a des poubelles, c’est propre", reconnaît tout d’abord Philippe Rennotte, mandataire de l’opposition. "Mais certains sont aussi très sales. Il y a des canettes, des bouteilles, des papiers gras, parfois pas de poubelles du tout."

Mais la minorité rappelle aussi qu’il y a des abribus… qui n’existent pas. "Et on veut encourager les gens à prendre des transports en commun", insiste le libéral de Noville. "Il y a une nouvelle ligne express qui fait Fernelmont-Namur en 23 minutes. C’est très bien. Et il y a parfois vingt, trente personnes qui attendent à l’arrêt". Sous-entendu sans un minimum de protection contre la pluie et les bourrasques.

Abribus ou pieds au sec

L’échevin Vincent Dethier craint une petite crise d’amnésie chez le mandataire de la minorité. "Tout ça est déjà venu au conseil. Pour cet abribus, c’est déjà voté au budget et pour les travaux. C’est déjà payé au TEC. Maintenant, on attend toujours la mise en place. Peut-être y a-t-il du retard à cause du canal de Suez, de la guerre en Ukraine, de l’augmentation du prix des matériaux", ironise-t-il. "Mais aux dernières nouvelles, ce sera placé avant le 5 novembre."

L’échevin reconnaît aussi qu’il y a des arrêts totalement "nus". "Pour les aménagements, on a deux options: l’abribus ou une dalle de béton ou de klinkers pour au moins avoir les pieds au sec", résume Vincent Dethier. "On réfléchit avec le TEC aussi en fonction du nombre de montées et de descentes à ces arrêts. Il faut aussi voir si c’est techniquement faisable. Il y a beaucoup d’arrêts où nous ne sommes pas non plus propriétaires du terrain."

Pour l’entretien des abris existants, l’échevin assure que le service travaux vide les poubelles et assure un nettoyage tous les jeudis. Une fois par an, il y a un grand nettoyage et à plusieurs reprises, on débroussaille la végétation débordante. Si tout est bien fait, le confort est assuré. Et pour l’automne, les usagers pourront alors crier joyeusement: tous aux abris.