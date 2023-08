Fernelmont: chaude ambiance aux premiers jeux intervillages destinés aux "12-25 ans"

Les jeux intervillages sont destinés aux 12 – 25 ans. Ce sont des jeunes de Bierwart qui se sont chargés de l’organisation auxquels se sont joints, notamment, l’échevin des Sports Maxime Somville et la responsable du service Jeunes, Marie Dieudonné.

Les organisateurs ont bénéficié d’un subside "jeunes", attribué par la commune en 2022, visant à soutenir une initiative mise en place par des jeunes, pour des jeunes.

Six villages de l’entité, Pontillas, Marchovelette, Forville, Cortil-Wodon, Hemptinne et Hingeon se sont mesurés dans des joutes très disputées mais dans une ambiance festive et amicale.

Pour la petite histoire, car ce n’est pas le plus important dans cette journée propice aux rencontres et aux échanges, c’est l’équipe d’Hingeon qui s’est imposée.