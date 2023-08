L’aménagement a coûté un peu plus de 300 000 €, dont le tiers à charge de la commune.

Mais le tableau n’est pas aussi vert que souhaité. "Les arbres sont tous morts. Oui, il y a eu la sécheresse mais on aurait dû arroser", intervient Philippe Rennotte, conseiller EPF. "Pourquoi la commune n’a-t-elle pas signé un contrat d’entretien avec E. (une société basée sur le zoning qui effectue ce genre de missions) ? Va-t-on replanter ? Comment ? Et qui va assurer l’entretien ?"

Pour répondre à cette forêt de questions, l’échevin Vincent Dethier n’a pas usé de la langue de bois. "Les arbres ont vraiment souffert des périodes de sécheresse que l’on a connu les années précédentes. Les modifications climatiques sont bien là, il va falloir dans le futur choisir des essences plus adaptées."

Sur la question de l’entretien, l’échevin apporte aussi des éclaircissements. "La société E. demandait 35 550 € par an pour quatre ou cinq arrosages, le binage, les tontes et un fauchage. On a trouvé que c’était exorbitant." Un marché plus modeste sur les missions a été passé avec une entreprise de travail adapté pour un peu plus de 8 000 € par an.

Mais le constat est identique: les arbres du thalweg sont morts. Et il va falloir replanter si on veut retrouver la biodiversité initialement recherchée.

L’environnemental: une matière et un business de plus en plus complexes.