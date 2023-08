Des liaisons coûteuses

Il y avait les liaisons dangereuses. A Fernelmont, il y aura désormais les liaisons coûteuses. La majorité planche en effet depuis le début du mandat sur un projet de connexions douces, pour les piétons et les vélos, entre Franc-Waret, Noville et Forville. On en est seulement à l’acquisition de terrains mais le conseil a pris connaissance du budget de ce projet sympa mais coûteux. On parle de 3,8 millions, dont 700 000 € pris en charge par le développement durable. Et on peut encore compter sur un petit 200 000 € de subsides. "C’est un merveilleux projet mais une fameuse charge pour la commune", reconnaît Christelle Plomteux. La bourgmestre s’offusque des tarifs des entreprises quand elles ont les pouvoirs publics pour clients.