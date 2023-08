Fernelmont: quatre jeunes au service des aînés

Quatre jeunes Fernelmontois, Chloé Vincent, Ludovic Lombart, Djoaline Aliti et Elodie De Smedt, ont été engagés par la Commune dans le cadre de l’opération Eté solidaire, du 24 juillet au 4 août. Ils ont évolué au service du CPAS, sous la houlette de Marion Leboutte, assistante sociale, et encadrés par les ouvriers polyvalents, Jean-Marc Allard, Jonathan Warnier et Anthony Senoussi. Leur mission: venir en aide aux personnes âgées, sélectionnées par le CPAS, en effectuant quelques travaux d’entretien. Il va sans dire que les jeunes ouvriers ont reçu un accueil chaleureux.