Un siècle de musique à Fernelmont

Une soixantaine de musiciens composent la fanfare dont de nombreux jeunes. La Fanfare Royale de Fernelmont s’exporte bien et compte de nombreuses prestations ailleurs que dans la commune.

On se rappelle de la prestation sur la Grand Place de Bruxelles en 2005, et aussi d’un concert en France, dans le cadre du jumelage de la commune de Fernelmont avec celle de Coursac, en Dordogne.

Le samedi 9 septembre à 19 h 30, les musiciens seront au Delta à Namur pour leur concert de Gala du 100e anniversaire.

La réception officielle s’est déroulée en présence des autorités communales et de Pierre Ernoux, président de la Fédération Musicale Royale de Namur.

Le président de la fanfare, François Minet, a pris la parole: "Je suis fier de présider cette vénérable institution et de continuer à prôner les valeurs d’amitié et de convivialité qui constituent sa carte de visite. Je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur, Joseph Tonneau, qui a tenu les rênes durant 38 ans. On connaît ses qualités de grand pédagogue. C’est sous son impulsion que l’école de musique a vu le jour, assurant ainsi l’avenir de la société. Une mention particulière aussi au chef de musique, Théo Sacré, qui a tenu la baguette pendant 41 ans, et aux professeurs de l’école de musique".

La bourgmestre Christelle Plomteux a également évoqué la mémoire de son prédécesseur: "Jean-Claude Nihoul a assuré le relais entre la commune et la Fanfare. L’administration communale est fière de cette vénérable institution et continuera, bien sûr, à lui accorder son soutien. Plusieurs générations de Fernelmontois ont eu le plaisir de pratiquer l’art musical dans leur environnement".

Enfin, Pierre Ernoux a remis une plaque commémorative, offerte par la Fédération Musicale Royale de Namur, pour marquer cet anniversaire exceptionnel.

Réservations pour le concert du 9 septembre: 12 € (gratuit pour les moins de 12 ans) – info@fernelmont-music.be