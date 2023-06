Pontillas: 390 000 € pour rebâtir le Baty

Les villageois apprécient l’endroit et un projet avait d’ailleurs été rentré, via le budget participatif, pour embellir le site et l’équiper mieux encore.

Avec un gros subside décroché à l’échelon supérieur, la commune met cette fois le paquet. L’investissement s’élève à 390 000 €.

"On va aménager des aires de jeu pour les différentes tranches d’âge, une agora qui est un lieu de convivialité où l’on peut aussi faire un petit spectacle. On va équiper avec du mobilier urbain connecté, avec des panneaux solaires pour permettre aux jeunes de recharger leurs portables…", détaille Vincent Dethier. "Les terrains de foot et de pétanque seront évidemment préservés."

"Tout cela a été fait en concertation avec les associations locales", insiste la bourgmestre Christelle Plomteux.

Des travaux sont également prévus du côté du Warichet, le petit ruisseau qui borde ce beau site. "On va aménager les bords du ruisseau pour diminuer l’impact d’éventuelles montées de l’eau", continue l’échevin des Travaux.

Sur papier, le projet séduit et en jette. Et peut-être même un peu trop, quand on entend l’intervention de Louis Houbotte, pour EPF. "Je me demande si on exagère quand même pas un peu dans ce que l’on offre"", intervient le conseiller de l’opposition. "Pour les anciens comme moi, ça fait quand même 19 millions de francs ! Or, il y avait déjà des aménagements, déjà un terrain de foot…"

En comparaison, Louis Houbotte regrette que "rien ne bouge pour la place de Bierwart", pourtant fréquentée selon l’élu local, par de nombreux jeunes.

Du côté de la majorité, on rappelle que le Baty Pontillas n’est pas fréquenté exclusivement pas les jeunes et les habitants du village. C’est donc un lieu où l’on bâtit… des relations et des amitiés à travers toute la commune.