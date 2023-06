Fernelmont : Denis Hecq relance la marque alimentaire Trôbon

Bien connu dans le monde de la course à pied et du trail, l’Éghezéen n’a pas hésité un instant au moment de mêler sa passion pour le sport à son expérience de l’entreprenariat. « L’année passée, j’ai raccroché après 20 ans passés dans le milieu du textile », se souvient le quadragénaire. « À l’époque, je cherchais un nouveau projet dans lequel je pourrais m’épanouir pleinement. C’est alors que le fondateur de Trôbon, qui avait peu à peu délaissé la marque pour une autre société, a accepté de me passer le relais. » Premier sur la balle, Denis Hecq, déjà employé par BeeBox, une entreprise spécialisée dans la vente en ligne de matériel apicole, accumule depuis lors les heures supplémentaires afin de se faire une place au soleil.

« Si nous voulons nous démarquer, Trôbon ne doit pas copier la concurrence. Ça n’aurait aucun sens, tant les principales majors du secteur sont puissantes. Non, ce que l’on veut avant tout, c’est conserver l’esprit local de nos produits. Nous sommes à la tête d’une marque namuroise et nous faisons tout pour rester proche des consommateurs », assure le multi-entrepreneur qui a, par exemple, fait le choix de ne pas entrer dans la grande distribution. « Par principe, nous privilégions les petits commerces. Même si nous espérons vendre 100.000 barres de céréales par an d’ici peu, notre but n’est pas de faire du volume au détriment de la rentabilité ou de notre indépendance. Nous ne voulons pas qu’une grande enseigne nous imposent quoi que ce soit. Évidemment, c’est un choix qui demande plus de travail mais je ne le regrette pas. Surtout quand on voit la qualité de nos relations avec nos revendeurs. »

Présents en grande partie dans des magasins spécialisés dans la course à pied, Trôbon espère prochainement percer auprès d’adeptes d’autres disciplines sportives, comme l’escalade ou le fitness, mais pas seulement… « Les en-cas que nous proposons sont bios, sans arôme artificiel et sans colorant. Et on sent qu’il y a une demande plus importante pour ce type de collation, y compris chez les parents qui ne sont pas sportifs mais qui veulent donner quelque chose de sain à leurs enfants. Il n’y a donc aucune raison que nous ne puissions pas placer l’un ou l’autre de nos produits dans des distributeurs, par exemple. »

Premier consommateur de Trôbon lors de ses sorties avec le club BioTrail, Denis Hecq veut pérenniser sa marque au plus vite. « C’est pourquoi, en plus des quatre nouvelles saveurs qui s’ajoutent aux trois barres de céréales historiques de la marque, j’ai aussi imaginé de nouvelles gammes » comme les pâtes de fruits, les nougats et les barres protéinées.

« Avec plus de 15 références différentes, nous devrions pouvoir toucher un large public », estime l’entrepreneur de 42 ans, qui mise beaucoup sur la qualité des ingrédients choisis. « Étant moi-même sportif, je refuse de vendre des produits de nutrition qui n’apportent rien ou qui n’ont aucun goût. Trôbon est un projet trop personnel et trop passionnant pour que je m’écarte de ce qui m’a donné envie de me lancer dans l’aventure. »