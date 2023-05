Fernelmont: un nouveau projet de terrains de padel couverts et insonorisés

Du neuf dans le projet de création de terrains de padel au Centre sportif et associatif. À l’automne dernier, la Commune apprenait que sa demande de subsides n’avait pas été retenue par la Région wallonne. "On a réfléchi à réaliser les terrains sur fonds propres, afin de les avoir plus vite et d’ainsi profiter d’une rentabilité plus rapidement, indique Maxime Somville, échevin des sports (LDB + ). Mais après analyse on a trouvé plus raisonnable de les intégrer dans une demande de subsides Infrasports. La différence de temps entre les deux façons de faire n’est pas si grande, or les subsides seraient de 60 à 70%."