Forville: exposition permanente chez Lucienne Martens, qui a l’art dans la peau

Lucienne a poursuivi sa carrière en tant que décoratrice d’intérieur et a exploité, durant 20 ans, un magasin où les clients trouvaient leur bonheur pour aménager avec goût leur logis.

L’art était également le quotidien de son mari. En effet, André Beckers était dessinateur et a collaboré avec les journaux Spirou et Tintin. Adepte de la ligne claire, comme Hergé, on lui doit, notamment, les plus anciens s’en souviennent, près d’une trentaine de Belles histoires de l’oncle Paul.

À l’heure de la pension, il y a 23 ans, la fibre artistique de Lucienne est toujours bien vivace. Elle se tourne vers la peinture, particulièrement la technique de l’acrylique. Jonglant avec l’abstrait et le figuratif, les courbes et les angles, elle peint portraits, paysages et animaux dans un univers coloré où le rouge est omniprésent.

Une exposition vient de se terminer. Lucienne prétend que c’était la dernière. Nous n’en croyons pas un mot ! Chez Lucienne, l’exposition est permanente, une pièce de sa maison y est consacrée. Quand vous passez par là, n’hésitez pas à sonner à sa porte, le 10 de la rue Saint-Lambert à Forville. L’artiste se fera un plaisir de vous faire découvrir son univers.

Infos: 081 83 33 39