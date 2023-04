Un festival qui ne manquera pas d’énergie

"En matière d’énergies renouvelables et de développement durable, la commune doit aussi jouer son rôle d’exemple", rappelle Clément Cassart, l’écoconseiller de Fernelmont. "Derrière ce projet de chauffage biomasse, il y a aussi la volonté de mettre en place une nouvelle filière, avec la production locale de plaquettes de bois. Tout cela à base de déchets verts qui pourraient venir des parcs à conteneurs ou être collectés auprès des entreprises de parcs et jardins…"

La nouvelle chaudière alimentera tout le centre sportif mais aussi la future salle polyvalente qui sera bientôt construite sur le même site.

L’investissement est de 250 000 €, avec une intervention de 50 000 € de la Région wallonne, via le plan POLLEC (Politique Locale Energie Climat).

"Mais cela permet de réduire de 44 tonnes les émissions annuelles de gaz carbonique", insiste Clément Cassart. Avec au passage, une réduction de la facture énergétique estimée à 9 000 €, chaque année.

Mais il ne sera (heureusement) pas uniquement question de chaudière ce samedi à Fernelmont.

Concerts, conférences, contes, spectacle d’improvisation… Tout tourne autour du thème de l’énergie. "Mais ça ne sera pas moins festif pour autant. On peut assurer la transition énergétique, changer nos habitudes de vie, sans faire la tête pour autant", assure Benoît Cassart.

Les bons-vivants ne seront pas oubliés non plus avec quelques spécialités de produits locaux. Et pour les plus petits, il y aura même un manège qui sera plus ou moins performant en fonction de… l’énergie des parents. "Ce sont eux qui vont devoir pédaler pour faire tourner le carrousel", s’amusent les organisateurs. A l’impulsion de ce festival des survoltés, on retrouve une belle collaboration entre le groupe d’action locale (GAL) Meuse@Campagnes, la coopérative Champs d’Energie (qui fête ses dix ans) et la commune.

Quand les bonnes ondes et énergies se fédèrent, ça permet d’avancer.