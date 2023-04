Fernelmont: une étudiante coincée sous 600 kg de châssis, le coup de main a tourné au cauchemar

Les châssis, représentant un poids de 600 kg, sont tombés sur la jeune femme, qui a souffert d’une fracture du talon et de l’omoplate, d’une entorse au pied, et a été blessée au genou. "Mon rétablissement a été long, j’ai fait de la kiné pendant près d’un an et demi. J’ai toujours des douleurs et je manque d’amplitude dans les mouvements du pied. " À l’heure actuelle, la victime n’a été indemnisée que partiellement.

Si le gérant était absent au moment des faits, il était présent, mercredi, devant le tribunal, tout comme sa société, représentée par un avocat, pour s’expliquer au sujet de ces coups et blessures involontaires. Il est reproché aux prévenus de ne pas avoir réalisé d’analyse de risques et de ne pas avoir fourni d’indications ou de mesures de prévention pour l’accomplissement de cette tâche, comme sangler les châssis. Et de ne pas avoir fourni de chaussures de sécurité.

24 000 euros d’amende sont requis contre la société et 8 000 euros contre son gérant. Les deux prévenus réclament leur acquittement. Jugement le 24 mai.