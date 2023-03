Éoliennes: Fernelmont près de saturer

L’opérateur veut en effet implanter trois machines supplémentaires, nouvelle génération et donc plus hautes que les précédentes, le long de l’E42. Deux se retrouveraient au sud de l’autoroute et ce sont celles-là qui posent problème.

On est pourtant bien dans le couloir autoroutier, la zone où les projets éoliens ont le plus de chances de passer. "Oui mais ces deux éoliennes sont à moins de cinq cents mètres de plus de 70 habitations du village d’Hingeon, avance Didier Delatte, l’échevin fernelmontois de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire. On ne peut pas accepter cet impact sur le cadre de vie de tous ces citoyens."

La CCATM (commission communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité) avait rendu un avis similaire dans le courant du mois de janvier.

Au collège échevinal, on estime que l’implantation actuelle d’au moins deux des trois éoliennes ne respecte pas les contraintes légales. "Il faut au moins une distance par rapport aux habitations de 600 mètres. C’est quatre fois la hauteur des futures éoliennes", souligne didier Delatte.

Le dossier est désormais dans les mains des fonctionnaires délégué et technique qui auront le dernier mot. Ou presque. Leur décision peut en effet être contestée auprès du ministre régional. Et un recours est encore envisageable auprès du Conseil d’État. "On pourrait aller jusque-là, on l’a déjà fait", insiste l’échevin. Un indice qu’on est désormais saturé de projets éoliens à Fernelmont. "On est évidemment favorable aux énergies renouvelables. Sur le territoire, sept éoliennes sont déjà en activité et des permis ont été accordés pour quatre supplémentaires", rappelle-t-on au collège échevinal. Derrière ces nouveaux projets, on retrouve Aspiravi, pour deux machines, en bord d’autoroute, aussi près d’Hingeon et Pontillas, mais aussi Engie, avec également deux éoliennes, entre Hingeon et le parc économique Mecalys. Les quatre dernières éoliennes acceptées sur le sol fernelmontois ? Pas si sûr: les locaux n’ont pas vraiment le dernier mot.